مهرجان الإمارات الدولي الخامس للملصق ينطلق الاثنين المقبل

تنظم ندوة الثقافة والعلوم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الإمارات الدولي الخامس للملصق (التصميم من أجل التغير المناخي) يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساء، ويأتي ذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مؤتمر الأطراف «COP28».

ويضم المعرض 365 ملصقاً، ويشارك فيه 291 مصمماً من 60 دولة، وهي: الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، الإكوادور، مصر، فنلندا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، الصين، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، ماليزيا، المكسيك، مقدونيا الشمالية، فلسطين، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، طاجيكستان، تايلاند، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، ليختنشتاين.