سيتي ووك دبي تردد أصداء «موسيقى الأجيال»

فعاليات موسيقية متنوعة تستضيفها وجهة ((سيتي ووك)) في دبي خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد لأخذ زوارها في رحلة عبر العصور مع العروض الموسيقيّة، حيث ينطلق اليوم في الوجهة عرض ((موسيقى عبر الأجيال)) ويمتد على مدار خمس عطلات أسبوعية متتالية تتضمّن ليلة رأس السنة؛ إذ يدور العرض في كل عطلة أسبوعية حول الموسيقى التي تَمَيَّز بها كل عقد، وتتضمّن العروض فقرات غناء مباشر وعروض أداء راقصة في منطقة النافورة.

وتأخذ الوجهة زوارها من اليوم حتى 17 الشهر الجاري إلى عالم حقبة الثمانينيات المتألّق بأضواء النيون الباهرة، والمُستوحى من موسيقى الغلام روك والسينث بوب بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجيّة. وسيستمتع الحضور بالرقص على إيقاع الأغاني الأيقونية، وأداء الحركات الراقصة المُستوحاة من روّاد صيحات الموضة آنذاك، ودلّل حواسك بالأنغام الساحرة لهذه الحقبة الخالدة.

وسيكون زوار ((سيتي ووك)) دبي على موعد مع سحر موسيقى آر آند بي لعيش لحظات من المتعة مع أغاني بداية الألفية التي تفيض بالإبداع والابتكار. وسيستمتع الحضور من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري بمزيج من موسيقى آر آند بي وموسيقى الرقص الإلكترونية التي شكَّلت مستقبل الموسيقى.