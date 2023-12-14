جلسات حوارية وورش نوعية لـ«جمعة الماجد» في «تعبير الأدبي»

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات النسخة الثانية من ((ملتقى تعبير الأدبي))، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) 11 و12 ديسمبر الجاري في مكتبة محمد بن راشد، وبمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين والمهتمين بالأدب.

وتنوعت فعاليات المركز في الملتقى بين جلسات حوارية، وورش عمل، ومعارض، وأمسيات ثقافية ومعرض عن ترميم المخطوطات، عرض فيه المركز نماذج من أوراق المخطوطات الأصلية التي تعرضت للتلف نتيجة الحفظ السيئ، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات.

كما قدم المركز أيضاً في اليوم الأول ورشة خاصة بتصنيع الورق يدوياً، وهو الورق الطبيعي الذي يستخدمه المركز في ترميم مخطوطاته، وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث شارك العديد من الحضور في تصنيع الورق بأنفسهم.

وفي اليوم الثاني من فعاليات الملتقى قدم المركز ورشة خاصة عن ترميم المخطوطات والوثائق يدوياً، وشرح للجمهور عن الإصابات التي تتعرض لها المخطوطات من تمزق واهتراء في الأوراق، وبين كيف يقوم المرمم بإعادة الجزء المفقود بورق طبيعي يصنع في معمل الترميم التابع للمركز.

وجرى في ختام فعاليات الملتقى تكريم المركز بدرع تذكارية من هيئة الثقافة والفنون في دبي، تسلمتها شيخة عبد الله المطيري، رئيس قسمي العلاقات العامة والثقافة الوطنية في المركز.