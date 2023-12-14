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عوالم صغيرة غنية بالرموز في بحر «تيثيس» الفني

12/14/2023 7:30:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف صالة عرض ((لوري شبيبي)) في السركال أفينيو بمنطقة القوز الإبداعية بدبي، معرض ((تيثيس)) للفنان اللبناني نبيل نحاس، حيث يأخذ المعرض زواره في رحلة عبر عالم لا حدود له من الألوان والخيال، إلى جانب أعمال تتعلق بأشجار الأرز والزيتون والنخيل، بالإضافة إلى العديد من أعمال الفنان ذات الأشكال الفريدة.

إلهام

ويستند الفنان نبيل نحاس في المعرض الذي يستمر حتى 5 يناير المقبل، على إلهامه وطفولته، حيث يعيد الاتصال بأماكن في لبنان ومصر، مع ميله العميق نحو الروح البشرية، ويرتكز الفنان في أعماله على اللون والملمس وعالم الطبيعة الغامض. يأخذ الفنان الإشارات من الظواهر الكونية، ليبتكر لوحات متعددة الطبقات، تستحضر شعوراً بالأشكال الحيوية والعضوية، يتناول عبر 4 من أكبر لوحاته، مشاعر حسية، تشمل الحزن والصدمة والمرونة والأمل، وحتى الغضب المرتبط بحادثة انفجار مرفأ بيروت، وكيف يمكن أن يكون الفن وسيلة شافية وتطهيرية للفنان نفسه.

ويشير المعرض إلى بحر ((التيثيس))، هو البحر القديم الذي كان يفصل بين القارات خلال العصور المختلفة من عمر الأرض. لعب هذا البحر القديم دوراً حاسماً في تشكيل التطور الجيولوجي والبيولوجي لكوكبنا.

وأكد الفنان نبيل نحاس، الذي حصل في يوليو 2013، على وسام الأرز، تكريماً لجهوده في خدمة الثقافة اللبنانية، أن تعبيراته الفنية تتجذر في سياق الهندسة التجريدية والاستكشافات ثلاثية الأبعاد، حيث يلعب بالمقياس، ليدعو الزوار إلى استكشاف عوالم صغيرة داخل كل لوحة.

أنماط

وفي ما يتعلق بماهية الخامات والتقنيات المبنية على الرسم التجريدي الغربي التقليدي والأنماط النقطية والانطباعية في تنفيذ مجموعته، يقول نحاس، الذي أصبح مشهوراً في أوساط الفن في نيويورك، بصفته سيداً للألوان والملمس والجو: إن أعمال المعرض عبارة عن سلسلة لوحات عن المناظر الطبيعية، والأشجار تحديداً، مع اللعب على الأحجام المتناظرة، فعلى سبيل المثال، تبرز أشجار الأرز بحجم كبير أمام ناظري المشاهد، وتسيطر أشكالها الشاهقة على المشهد. بالمقابل، عندما يتعلق الأمر بأشجار الزيتون والنخيل، ارتكز في تكوين العمل على الملمس الوعر وغير المنتظم لأشكالها.

رموز

ويوضح نحاس: أشحن طاقتي بعواطف وخيالات متداخلة، من خلال التبديل بين الألوان الزاهية والألوان المكتئبة، في مراحل مختلفة من هذه السلسلة، كما يعتبر الطلاء الذهبي إضافة بارزة، ورمزية لسطوع الذكريات السعيدة. بالمقابل، يتضمن استخدام اللون الأسود سكباً جريئاً، يعبر عن الوزن أو العمق، رمزاً لثقل الذكريات السوداء. والتي تستحضر مشاعري بأحداث انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020.

تقنية

وعن إحدى التقنيات التي يستخدمها في لوحاته، يؤكد نحاس أنها تتضمن ((تقنية الترسب))، حيث يبني سطحاً ثلاثي الأبعاد، من خلال تكديس الملمس والمواد. يبني طبقات من الطلاء والمواد، ما يتيح لبعضها أن يبرز، بينما يتراجع البعض الآخر. وتابع: يحاكي هذا الأمر التشكيلات الجيولوجية والنمو العضوي في قاع البحر. غالباً ما أستخدم الألوان الزرقاء والخضراء، للإيحاء بألوان المحيط.

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