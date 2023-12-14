نورة النقبي.. براعة في سرد الحكايات وشرح الأمثال

نورة النقبي مواليد مدينة خورفكان، ودرست كامل المراحل التعليمية في مدرسة ((باحثة البادية))، ومنها انتقلت إلى جامعة الإمارات عام 1987، وتخرجت في قسم الفلسفة فرع علم النفس، وفي الجامعة بدأت مرحلة جديدة مميزة في حياتها، حيث ترأست الجمعية الفلسفية، وكانت تقيم مع الأعضاء الكثير من الفعاليات والأنشطة، ومنها الجلسات الحوارية أو الشعرية، ليحكي بعضهم لبعض ما يمكن الاستفادة منه.

وأهم ما ميز المرحلة الجامعية بالنسبة لها أيضاً الوقت الذي كانت تقضية في المكتبة للغوص في بحور العلم والمعرفة، وترى أن المكتبة لها فضل في توسع مداركها القرائية، فكلما قرأت كتاباً أو مجلة تعمل على نقل ما قرأت وتعلمت لزميلاتها، لتعم الفائدة للجميع، وتفعل ذلك بطريقة سرد الحكاية.

قبل المرحلة الجامعية عاشت في كنف والد مثقف، وأصبحت أكثر شغفاً بالقراءة عاماً بعد عام، فهي تكتب ثم تقرأ ما تكتب، وباتت تكتب الخواطر والشعر، لا سيما عن حياة الطفولة، حيث إنها حظيت بطفولة أكثر من سعيدة، لكونها ترى أن والدها، رحمه الله، في أعلى مراتب الرقي، وكان يعرف كل النظريات النفسية رغم أنه لم يدرس علم النفس، لكنه يتعامل بها معها، ولا تزال النقبي تذكر ذلك الصندوق المعدني الذي يحفظ فيه والدها الكتب، مثل: ((السيرة الهلالية)) وكتاب عن عنترة بن شداد وغيرها من كتب القصص الثرية بالفوائد والمعارف. وقد اعتاد والد النقبي أن يحكي للأسرة ما يقرأه كقصة مشوقة بطريقة جميلة، وبرع في سرد الخراريف، وتعلمت النقبي الكثير من والدها. واستلهمت النقبي طريقة سرد الكتب من والدها، إذ تحكي لصديقاتها كل ما تقرأه بطريقة حكاية مشوقة. ولم تكتف النقبي بذلك، بل راحت تكتب السيناريو، وتجمع صديقاتها لتمثيل مسرحية، كما غاصت في عالم شرح الأمثال وسرد المعاني.

وأسست النقبي منتدى (النوارة الثقافي)، فكانت جلسات المنتدى تناقش قضايا هامة. وتشارك النقبي في العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية لدى الجهات التي ترعى التراث. وتعد النقبي شخصية رائعة قادرة على سرد الحدث بهيئة قصة أو حكاية، وقد أسست مع صديقتين (ملتقى القراء العرب) في خورفكان في حارة السدرة بمنطقة اللؤلؤية.