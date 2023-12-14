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لوحات الخط العربي والزخرفة تتألق في «الفنون الإسلامية»

12/14/2023 7:30:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أمس 3 معارض في الخط العربي، والحروفيات، والزخرفة الإسلامية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتحها عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، بحضور عائشة ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وعدد كبير من فنانين وإعلاميين ومحبي فنون الخط العربي.

واستضاف متحف الشارقة للخط المعرض الشخصي الموازي للفنان الإماراتي عبدالقادر الريس بعنوان ((سكينة الحرف))، فيما احتفت بيوت الخطاطين بمعرضين هما ((خُطّت في الشارقة)) لثلاثة خطّاطين عرب، و((المعاصرة في التذهيب)) لـ6 فنانين وفنانات من تركيا.

وتجوّل العويس والقصير والحضور، في المعارض، بدءاً من معرض ((سكينة الحرف)) للريس، المخصص لمجموعة من لوحاته الحروفية، بالإضافة إلى لوحة تمثل جامع الشارقة الكبير. واستمع الحضور إلى شرح الريس حول اللوحات التي أنتج معظمها بالألوان المائية على ورق من قياسات مختلفة. وفي بيوت الخطاطين، تابع الحضور جولتهم، حيث جالوا في معرض ((المعاصرة في التذهيب)) لـ 6 فنانين من تركيا، هم: أورخان داغلي، وخديجة ديليك، وسلمى قلقان، وفاطمة ورال، وفاطمة دودوكجو، ومعصومة مرادي. وأما المعرض الذي يقام في بيوت الخطاطين: ((خطّت في الشارقة))، فاطلعوا على أعمال : عبدالرزاق المحمود من سوريا، ومؤمن الشرقاوي وياسر العشري من مصر.

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