16 رواية في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها لعام 2024، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

ترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو الماضي، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من فرانتيشيك أوندراش أكاديمي من الجمهورية التشيكية، وحمور زيادة كاتب وصحافي سوداني، ومحمد شعير ناقد وصحافي مصري، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية.

شهدت الدورة الحالية من الجائزة، ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة، وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم: رجاء عالم، التي فازت بالجائزة مناصفة في عام 2011، ومحمد عبدالنبي (القائمة الطويلة 2013 والقائمة القصيرة 2016)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة عام 2012)، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة في 2013 و2018)، والذي كان عضواً في لجنة التحكيم في عام 2020.

روايات

ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2024، وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب: ((خاتم سليمى)) لريما بالي- من سوريا، دار تنمية للنشر والتوزيع، ((فومبي)) لبدرية البدري، من عُمان- دار الساقي، ((عين الحدأة)) لصالح الحمد - من السعودية - دار رشم، ((قناع بلون السماء)) لباسم خندقجي من فلسطين - دار الآداب، ((قارئة نهج الدباغين)) لسفيان رجب من تونس - منشورات ميسكلياني، ((الأصنام)) لأمين الزاوي من الجزائر- دار داليمان الجزائر، ((سمعت كل شيء)) لسارة الصرّاف من العراق - دار الحكمة، ((الوجه الآخر للظل)) لرشيد الضعيف من لبنان - دار الساقي لبنان، ((باهبل: مكة Multiverse 2009 - 1945)) لرجاء عالم من السعودية- دار التنوير لبنان، ((كل يوم تقريباً)) لمحمد عبدالنبي من مصر- مركز المحروسة، ((دائرة التوابل)) لصالحة عبيد من الإمارات- منشورات المتوسط، ((سماء القدس السابعة)) لأسامة العيسة من فلسطين- منشورات المتوسط، ((أخفي الهوى)) لدرة الفازع من تونس- دار سندباد للنشر، ((مقامرة على شرف الليدي ميتسي)) لأحمد المرسي من مصر- دار دون، ((عاصفة على الجزر)) لأحمد منور من الجزائز- دار التنوير، ((الفسيفسائي)) لعيسى ناصري من المغرب-منشورات ميسكلياني.

وقال نبيل سليمان : ((ترسم القائمة الطويلة لهذه الدورة، لوحات سردية متنوعة وغنية، فهي تنتسب إلى عدد أكبر من المجتمعات والبيئات والأجيال. كما أن هذه القائمة قدمت شخصيات روائية جديدة، وقضايا شائكة، منها الجديد ومنها القديم، منها ما يتعلق بالفنون أو المرأة أو التفاعل الحضاري، وهذا كله يفتح آفاقاً جديدة، سواء على مستوى الحفر الروائي في التاريخ، واكتشاف مخبوءاته، واشتباك عشرات القرون الماضية بالحاضر المأزوم والمعقد.... ومن روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة، ما قدم أحداثاً وشخصيات وتفاعلات تتعلق بوعي الذات الفردية والقومية، ووعي الآخر والعالم، وكذلك بإشكاليات الجسد والمكابدات الروحية، وكل ما يضاعف معاناة المرأة بخاصة، والمجتمع بعامة. لقد جاء كل ذلك في تخييل متدفق، وفي أساليب سردية بديعة...)).

من جانبه، قال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة: ((تمتاز روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة بتنوّع مواضيعها، وانغماس بعضها في سياقاتها المحليّة، وكأنّها تؤرّخ لها من منظور مغاير، لا يلتزم بالخرائط الفكرية المكرّسة في الساحة الثقافية العربية، سواء كان السياق تونسياً أو عراقياً أو فلسطينياً أو جزائرياً أو سورياً، أو غير ذلك. وتحاول بعض الروايات الولوج إلى عالم الأسطورة، وكأنها تلوذ بالبعيد الغائص في أعماق التاريخ، لتقترب من الواقع المُعاش...)).