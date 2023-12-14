«الاستعراض الرملي» للسيارات ينطلق في «تل مرعب» اليوم

تنطلق اليوم فعاليات ((الاستعراض الرملي))، للسيارات على مسارات ((تل مرعب)) ضمن مهرجان ((ليوا الدولي)) في يومه الثامن.

ويمنح كل متسابق محاولتين من أجل تقديم أفضل استعراض، وتتم كل محاولة بشكل منفصل، وتحتسب في كل محاولة تجربتين لكل متسابق.

وتقام اليوم وغداً منافسات فئات 6 و8 ((سلندر))، و((الهايلوكس))، وتسبق الانطلاقة إجراءات الفحص الفني للسيارات، للتأكد من تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للمتسابقين.

وتبلغ مسافة المنطقة المحددة للاستعراض 150 متراً، بزاوية انحدار 50 درجة، وتحتسب لكل مشارك طريقة التقييم منذ لحظة تخطي خط البداية، من خلال الانطلاقة، والتسارع، و((الجدعة))، والسيطرة، وختام الشوط، والدوران حول النقطة المحددة.

وسيتم تخصيص 10 درجات لكل شرط من هذه الشروط، بمجموع 240 درجة عن جميع المحاولات، والتي تمثل العلامة النهائية والكاملة.

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