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«دبي لأصحاب الهمم» يثمّن إشادة «دولي الريشة الطائرة» بتنظيم بطولات فزاع

12/14/2023 7:30:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ثمن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، خلال اجتماعه الدوري الأخير، إشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ما يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتعزيز هذه المكتسبات، كما اطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولات فزاع الدولية لعام 2024، والتي ستنطلق بألعاب القوى خلال الفترة من 7 حتى 14 فبراير المقبل من أجل أن تحقق البطولات المختلفة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

على جانب آخر، هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي كأول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق خلال الانتخابات التي أقيمت بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، مشيداً بإنجاز العصيمي الآسيوي الذي يعتبر مكسباً جديداً لرياضة الإمارات بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية لثالث دورة.

وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات تعزز مكانة الدولة المرموقة في خارطة ((أصحاب الهمم)) متطلعاً لمواصلة مسيرة العطاء وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

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