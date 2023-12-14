84 خيلاً في أمسية مضمار جبل علي غداً

تتنافس 84 خيلاً محلياً ودولياً، غداً السبت، على ألقاب الأمسية الرابعة في موسم سباقات الخيل لمضمار ((جبل علي))، التي تتضمن 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تقام جميعها على المسارات الترابية، بإجمالي جوائز 524 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بشوط الخيول العربية الأصيلة المنافسة بسباق هانديكاب لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 16 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائز هذا الشوط 80 ألف درهم.

ويخصص الشوطان الثاني والسابـع للخيول المبتدئة، فينطلق الشوط الثاني على مسافة 1200 متر، بمشاركة 15 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه 60 ألف درهم، في حين تبلغ مسافة الشوط السابع 1800 متر، على جوائز قدرها 60 ألف درهم.

أما الشوط الثالث، فسوف يخصص للخيول من عمر عامين، تتنافس لمسافة 1200 متر، وتشارك فيه 5 خيول، وجوائزه 72 ألف درهم، بينما تم تخصيص الشوط الرابع للسرعة لمسافة 1200 متر - هانديكاب، بمشاركة 13 خيلاً، وتبلغ جوائزه 76 ألف درهم.

وبالنسبة للشوط الخامس، وهو الشوط الرئيس ((الصفوح)) لمسافة 1400 متر ((هانديكاب))، فتشارك فيه 14 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم. بينما سيكون الشوط السادس لمسافة 1800 متر - هانديكاب، وتشارك فيه 12 خيلاً.

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