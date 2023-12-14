مواجهتان في كأس سلطان بن زايد للبولو

تدخل بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية جولتها الثالثة، اليوم، عندما يلتقي فريقا أبوظبي بولو مع RA بولو، للتنافس على صدارة المجموعة الأولى، والاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني، كما يلتقي فريقا الحبتور مع AM بولو في اليوم نفسه.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة 8 فرق.

وكانت جولة أمس لفرق المجموعة الثانية قد شهدت فوز فريق بن دري على فريق الإمارات بولو بنتيجة 4.5 أهداف مقابل 3 أهداف، وسجل لفريق بن دري ماركوس ((هدفين))، إضافة إلى هدف لكل من محمد بن دري ومارتن، ولفريق الإمارات بولو تألقت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وسجلت هدفين، واللاعب خوان كروز سجل هدفاً.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة نفسها فاز فريق لامارا بولو على فريق غنتوت بنتيجة 8.5 مقابل 8 أهداف، وجاء تفوق فريق لامارا بفارق نصف هدف، وشهدت المباراة تسجيل لاعب فريق لامارا ريكاردو 5 أهداف، وهدف لكل من ريان وسلمان وسانتوس، فيما سجل لفريق غنتوت أوسكار 5 أهداف، وهدفين ليوسف بن دسمال، وغنزولا سجل هدفاً واحداً.

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