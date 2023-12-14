افتتاح بطولة آسيا للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال بالعين

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء أول من أمس، منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين والأشبال للشطرنج التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 46 دولة آسيوية.

ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، برؤساء الوفود وبكافة الدول على أرض إمارات الخير، وقال: ((بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي للشطرنج وشركة العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أود أن أرحب ترحيباً حاراً بالاتحادات الـ 46 المشاركة في البطولة))، معرباً في كلمته في حفل افتتاح البطولة باسم مجتمع الشطرنج، عن خالص الامتنان للقيادة الرشيدة، على دعمها والتزامها برعاية هذه اللعبة الذهنية، ومعلناً انطلاق البطولة نحو في رحلة من المهارة العقلية والاستراتيجية الذهنية، لتكون لوحة فنية للإبداع بواسطة رقع الشطرنج.

ودعا الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط اللاعبين المشاركين إلى استثمار هذا التجمع بتكوين صداقات فيما بينهم، وتبادل الأفكار، وصنع الذكريات التي ستبقى بعد البطولة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة والإعلاميين والمتطوعين الذين يعملون خلف الكواليس، متمنياً للجميع بطولة ناجحة.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لرعاية سموه للبطولة، وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن الكثير من المنجزات على مستوى التطور والتقدم الرياضي، وأسهم بشكل كبير في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت مكانة أبوظبي في مقدمة الوجهات الرياضية الدولية، وحققت المزيد من التجارب الناجحة لرياضة الإمارات.

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