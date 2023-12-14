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الاتحاد والأهلي.. «قمة عربية» تشعل منافسات ربع نهائي «مونديال الأندية»

12/14/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتطلع اليوم كل من اتحاد جدة السعودي، والأهلي المصري للذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، حينما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الدور ربع النهائي، ليتأهل الفائز لمواجهة فلومنينسي البرازيلي بنصف النهائي. وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي، الذي يشارك للمرة التاسعة وهو رقم قياسي للمشاركة العربية في البطولة.

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