يوسف البطران: أنا المسؤول عن نتائج «الصقور» وتعاقدات الفريق

أكد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة القدم بنادي الإمارات، أنه يتحمل مسؤولية نتائج الفريق السابقة، رافضاً إلقاء المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، موضحاً أنه المسؤول الأول والأخير عن الفريق الأول، وعن جميع التعاقدات، لأنها تمت بموافقته الشخصية، وإذا كان هناك نجاح، فهو لمجلس الإدارة جميعاً.

وسأل البطران من وصفهم بأصحاب المصالح، ومن يدعون حبهم للفريق، وأنهم أصحاب فكر، وأنهم عملوا وقدموا ويثرثرون في مجموعات التواصل الاجتماعي والمقاهي والمعروفة، ماذا قدمتم لنادي الإمارات؟ وما إنجازاتكم؟ وما الإضافة التي قدمتموها خلال مسيرتكم؟.

عطاء

وأضاف: بعض المنتقدين باستمرار قد عملوا في النادي سابقاً، وكانت لهم إخفاقات، ولم يحققوا أي إنجاز يذكر في مسيرة النادي، والبعض منهم كانوا موظفين يتقاضون رواتب، ولم يكونوا متطوعين، وأيضاً لم يحققوا أي إنجاز في تاريخ النادي، وفي نفس الوقت، الشكر لمن أخلص وتفانى على مر السنين منذ تأسيس النادي في خدمته، ولن نستطيع الوصول لعطائهم، وذكرهم الطيب سيخلد، ونواياهم الصادقة أمام الجميع واضحة، وأيضاً هناك رجال أوفياء ستخلد أسماؤهم في تاريخ إنجازات النادي، وعملت معهم في حصول النادي على إنجازَيْ كأس رئيس الدولة والسوبر، ومن ثم اللعب بالآسيوية.

دعم

وقال البطران إنهم يؤكدون على روح أسرة ((الصقور)) بالنادي، ونشكر محبي وجماهير ((الصقور)) الوفية على الدعم والمساندة لمصلحة النادي، ونؤكد لهم عدم سعادتنا للوضع الذي يمر فيه الفريق، وفي نفس الوقت نعتذر لهم، ونستشعر معاناة المحبين، دون لوم على انتقادنا، ونعدهم أن تكون المسيرة المقبلة مبشرة.

خطط

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، أن الأمور تسير بالنادي على أكمل وجه، وتمضي قدماً حسب الأهداف والخطط المرسومة، ووفق الميزانية المرصودة من الحكومة، بعكس ما يتم تداوله بأن النادي تتوفر له ميزانية مفتوحة، وغيرها من هذه الأحاديث العارية من الصحة، كما أوضح البطران أن الإدارة الحالية منذ تشكيلها قامت وما زالت تعالج بعض العوائق والتعاقدات السابقة التي لا نتحمل مسؤوليتها، وستبقي بعض هذه العقود السلبية للسنة القادمة.

ترحيب

وأعلن البطران ترحيبه بأي مقترح يصب في مصلحة النادي، مبيناً أن باب اللجنة الفنية مفتوح لأعضاء الإدارات السابقين واللاعبين القدامى، وجمهور النادي المخلصين، أو أي شخص يجد في نفسه القدرة على تقديم الإضافة الفنية التي تساعد على نهوض الصقور، وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى ثقته في لاعبي الفريق الأول، ومقدرتهم على العودة للانتصارات.

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