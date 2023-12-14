أنور الحمادي: قلة عدد الفرق أثرت على «أبيض الصالات»

أكد أنور الحمادي مدرب خورفكان لكرة قدم الصالات و((عميد)) المدربين الإماراتيين للعبة، أن قلة عدد الفرق في دوري كرة الصالات، بواقع 6 فرق، أثرت سلباً في المنتخب الوطني للعبة، بعد غيابه عن العديد من الاستحقاقات والمشاركات الخارجية المهمة في الفترة الأخيرة، منها بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي استضافتها جدة بالمملكة العربية السعودية، يونيو الماضي، مشيراً إلى أن ميزانية أفضل فريق في كرة قدم الصالات، لا تزيد على 3 ملايين درهم كحد أقصى، تشمل رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري والمعسكرات، وكل ما يتعلق بتكاليف برنامج وإعداد الفريق.

وأضاف الحمادي لـ ((البيان))، أنه يشعر بالأسى لقلة الفرق المشاركة في دوري الصالات، بعدما وصلنا في وقت سابق إلى 12 فريقاً، لا سيما أن اللعبة تشهد تطوراً متسارعاً على المستويين الخليجي والعربي، بعد وصول عدد الفرق في دوريات خليجية إلى 20 فريقاً، رغم بدايتها المتأخرة في اللعبة، بالمقارنة مع الإمارات، مشيراً إلى أن وجود 6 أندية في دوري كرة الصالات لا يعكس شعبية اللعبة ومكانتها في الإمارات.

دعم وتوجيهات

وأشار الحمادي إلى أن كرة قدم الصالات من الرياضات الممتعة والجماهيرية لدى شريحة واسعة من الشباب، كما لها جوانب إيجابية، سواء على المستوى الصحي للمجتمع، والمادي، حتى وإن كانت الحوافز المالية ليست عالية، مبدياً تفاؤله بعودة قوية لمنتخب كرة الصالات في عهد اتحاد الكرة الجديد.

ولفت الحمادي إلى أن منتخب كرة الصالات حاله حال بقية المنتخبات الوطنية التي تندرج تحت مظلة اتحاد كرة القدم، ويتمنى العودة القوية للمنتخب وللمسابقات المحلية للعبة، عبر رفع عدد الفرق المشاركة إلى 14 فريقاً في اللعبة، على غرار دوري المحترفين.

عائدات مالية

وأبدى الحمادي استغرابه من غياب الدعم لكرة الصالات، بسبب عدم وجود إيرادات وعائدات مالية للعبة، تعود على الأندية، في حين يصل حجم الإنفاق إلى أرقام كبيرة على مستوى الأندية المحلية في كرة القدم، بلا مردود مادي مجزٍ، مؤكداً أن الاهتمام بكرة الصالات، قد ينتج عنه مواهب كروية، ويوجد العديد من نجوم الكرة العالمية بدأ مشوارهم من كرة الصالات.

وأضاف الحمادي أن مشواره مع اللعبة يمتد لـ 14 عاماً، بواقع ممارستها عامين لاعباً و12 عاماً مدرباً، كما لعب في الفريق الأول في نادي خورفكان ((الخليج سابقاً))، من عام 1989 حتى 2003، وتملك كرة الصالات العديد من المدربين المواطنين المميزين، مثل عبد الرؤوف عمر وعدنان محمد وبدر الزرعوني ومحمد المرزوقي وراشد خليفة ومحمد سعيد، وغيرهم العديد من الكفاءات الوطنية، حيث تضم اللعبة أكثر من 20 مدرباً مواطناً مؤهلاً، وعودة اللعبة للحياة، تفتح الأبواب أمام الكثير من المدربين للمشاركة.

وذكر الحمادي أن الإمارات تملك بنية تحتية رياضية قوية، في ظل وجود منشآت وصالات على مستوى عالٍ في مختلف الأندية الإماراتية، ونملك جميع مقومات النجاح.

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