4 مباريات في انطلاقة الجولة 11 لدوري المحترفين

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وتشهد 4 مواجهات في انطلاقتها، فيما تتصدر المشهد قمة العين والوحدة، المقرر انطلاقتها غداً على استاد هزاع بن زايد.

تفتتح الجولة بلقاء الإمارات الثالث عشر ((5 نقاط))، والجزيرة السابع ((14 نقطة))، على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وهو اللقاء الذي يبحث فيه كل فريق عن الفوز، من أجل تحسين وضعه، والصعود لمركز أفضل، وتعويضاً لخسارة الجولة الماضية، أمام كل من شباب الأهلي ((0 - 7))، وعجمان ((1 - 5))، اللقاء بين الفريقين يأتي تحت عنوان مواجهة تضميد الجراح، حيث يخوض الجزيرة اللقاء للمرة الأولى، بقيادة المدرب المساعد ((بوب دي كليرك))، والذي عينته الإدارة بديلاً للمدرب فرانك دي بور، المقال أخيراً، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وفي ثاني اللقاءات، يلتقي حتا صاحب المركز الرابع عشر ((4 نقاط))، مع البطائح السادس ((15 نقطة))، على استاد حمدان بن راشد في الساعة 16:45، وهي المواجهة الأولى بينهما بدوري المحترفين، حيث لم يسبق أن التقيا من قبل بالمسابقة.

ويطمح حتا في تحسين مركزه والابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر، فيما يأمل البطائح باستمرار نتائجه الإيجابية، بعد فوزه الجولة الماضية على بني ياس.

ويحل شباب الأهلي الثاني ((20 نقطة))، ضيفاً على بني ياس الثامن ((13 نقطة))، عند 19:30، على استاد بني ياس، في مباراة يدخلها الفريقان بخيار الفوز، ويأمل شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته بالدوري، للضغط على الوصل المتصدر، مدعماً بالسباعية التاريخية على حساب الإمارات في الجولة الماضية، في حين يأمل بني ياس بتعويض خسارة الجولة الماضية أمام البطائح، للارتقاء لمركز أفضل.

وفي آخر المباريات، يحل خورفكان العاشر ((10 نقاط))، ضيفاً على الشارقة الرابع ((17 نقطة))، على استاد نادي الشارقة، في 19:30، وهي مواجهة يتطلع فيها أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب، بعد أن استرد الفريق جزءاً من بريقه، بالفوز في الجولة الماضية على حتا 4 - 1، ووصوله للنقطة 17، لا سيما أن للشارقة مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام شباب الأهلي، تقام بعد 5 أيام.

ورغم التفوق التاريخي للشارقة في عصر الاحتراف على خورفكان، إلا أن مواجهات الفريقين تتسم بالندية، خاصة أن خورفكان حقق فوزاً غالياً في الجولة الماضية على النصر، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة مع العين.

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