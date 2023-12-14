«الخبيب» و«أميرة» و«مانتهاري» أبطال سباقات كأس مهرجان منصور بن زايد في فرنسا

توج كل من ((الخبيب))، و((أميرة))، و((مانتهاري)) أبطالاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أقيمت بمضمار ضاحية ((باو)) الفرنسي، أول من أمس، برعاية النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي، بمشاركة 37 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على جوائز قدرها 54 ألف يورو.

وتقام فعاليات المهرجان، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات لهم في جميع دول العالم.

ونال ((الخبيب)) للشقب ريسنج، بإشراف جي لومير وقيادة انتوين ويرل، لقب السباق الأول لمسافة 1600 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ((دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي))، وجائزته 18 ألف يورو، متفوقاً بفارق رأس عن المهرة ((منارة)) للخيالة السلطانية العمانية، وسجل البطل 1:46:10 دقيقة.

وحصدت المهرة ((أميرة الشحانية)) للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، لقب السباق الثاني لمسافة 2000 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ((الأرشيف والمكتبة الوطنية 1))، وجائزته 18 ألف يورو، متفوقة بفارق 2.5 طول عن ((جوهر جرين مور)) لايستهيل شومارد، وسجلت البطلة 2:16:20 دقيقة.

ومنحت المهرة ((مانتهاري)) الثنائية للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والمدرب فرانسوا روهات، والفارس فالنتين سيجوي، بفوز خاطف بفارق رأس عن ((زينة)) لياس لإدارة السباقات، في السباق الثالث لمسافة 2000 متر، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، السباق الثاني لجائزة ((الأرشيف والمكتبة الوطنية 2))، البالغ جائزته 18 ألف يورو، وسجلت البطلة 2:16:10 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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