أحمد بن محمد يشهد افتتاح أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أمس، افتتاح أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور، الذي أقيم تحت رعاية سموه، وحمل شعار ((استدامة رياضة الصقور))، وذلك بحضور نغ سير ميانغ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومشاركة نخبة من المعنيين والمهتمين بالرياضات التراثية عموماً ورياضة الصقور على وجه الخصوص، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والمنظمات المعنية بقطاعات البيئة والرياضة والتراث.

وقد حضر سموه جانباً من أعمال الملتقى، الذي استضافته مكتبة محمد بن راشد بدبي وأشار سمو رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور إلى أن القيمة العلمية للملتقى تتجلى في استعراض أبرز التجارب والخبرات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية لرياضات الصقور على المستوى الدولي باعتبارها دعائم قوية لتأسيس مراحل متقدمة في مسيرة هذه الرياضة، مؤكداً أن الشغف والسعي إلى التعلم والاطلاع على كل المستجدات والتطورات في رياضات الصقور وجميع فروعها، أساس لمواصلة مسيرة النجاحات واستدامة الإنجازات.

وقال سموه ((إن رياضة الصقور انطلقت بخطوات ثابتة ونحن حريصون على استدامة ما حققته من ازدهار والوصول بها إلى أوج التميز العالمي))، منوهاً بقيمة الملتقى كأحد أهم الأحداث العالمية الهادفة لاستدامة وتطوير رياضة الصقور على الصعيد الدولي وتحفيز سبل تطوير قدرات الجهات الأعضاء على تنظيم سباقات الصقور في دولها؛ باعتباره الحدث الأول من نوعه في هذا المجال من أجل الحفاظ على تميز هذه الرياضة واستدامتها.

وقد التقطت الصور التذكارية لسمو راعي الملتقى مع أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كما التقطت لسموه الصور التذكارية مع الفائزين بالمراكز الأولى لكأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والفائزين بكأس اتحاد الإمارات للصقور كذلك مبادرة أفضل منتج.

وافتتح راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمة أكد خلالها ضرورة بحث سبل تسهيل وتعزيز جهود الارتقاء برياضة الصقور التي أصبحت من أكثر الرياضات تطوراً وازدهاراً وصولاً إلى تدشين المبادرات والاستحقاقات العالمية التي مثّلت نقطة انطلاق وتحول طموحة في مسيرة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وعلى هامش الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور كرّم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ونغ سير ميانغ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور وهم: فريق جمعية القناص القطرية، وفريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي بمملكة البحرين، كما تم تكريم الفائزين في كأس اتحاد الإمارات للصقور للفئات الثلاث، حيث توج في فئة الشيوخ كل من F3-S بالمركز الأول، والنيف بالمركز الثاني، فيما فاز F3 بالمركز الثالث، كما فاز بالمركز الأول في فئة العامة مفتوح سيف جمال الحريز، وفريق الفرسان بالمركز الثاني، وراشد سعيد المنصوري بالمركز الثالث، وفي فئة العامة ملاك توّج منصور أحمد الكندي بالمركز الأول، وخالد جمعة الهاملي بالمركز الثاني، وعبدالعزيز عبدالله الكندي بالمركز الثالث، إضافة إلى تكريم أفضل منتج ضمن المبادرات التي اعتمدها اتحاد الإمارات للصقور بشكل سنوي، إذ توّج أحمد صغير الكتبي بالمركز الأول في مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور للأفراد، فيما توجت محمية مرغم بالمركز الأول ضمن مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور لمراكز الإكثار.

بدوره، أعرب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن اعتزازه بحضور فعاليات الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والتي جمعت بين الناحية الرياضية والعلمية عبر تنظيم بطولة الكأس بمشاركة دولية كبيرة والملتقى الدولي الذي بحث موضوعات مهمة تتعلق بمسيرة مستقبل رياضة الصقور من واقع خبرات عملية من المشاركين الذين قدموا توصيات متنوعة لهذه الرياضة.

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