منصور بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية للرياضة في دبي للفترة 2024 - 2033

ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اجتماع المجلس حيث اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية المحدّثة ولعمل القطاع للفترة 2024 - 2033، بحضور: معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مريم الحمادي.

وقال سموه: انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، اعتمدنا الخطة الاستراتيجية المحدّثة لمجلس دبي الرياضي ولعمل القطاع للفترة 2024 - 2033 لتتوافق مع الهدف الذي حددته دبي بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 % بحلول 2030، وخطة دبي الحضرية 2040 والتوجهات الحكومية لإمارة دبي، من حيث الأهداف الاستراتيجية وتطبيق الاستدامة في جميع نواحي العمل.

وأضاف سموه: الاستراتيجية المحدثة تركز أيضاً على مساهمة الرياضة في صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي السنوي لإمارة دبي، حيث وجهنا برفع مساهمة القطاع الخاص في تنظيم الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 90 % من الفعاليات السنوية التي تصل إلى أكثر من 450 فعالية سنوياً.

حضر الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس الأعضاء: سامي القمزي، وجمال المري، وموزة المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

موازنة 2024

تم خلال الاجتماع الاطلاع على الموازنة المالية المعتمدة للقطاع الرياضي بدبي لعام 2024، وتشمل موازنات الأندية الحكومية، وموازنات المبادرات والمشاريع التطويرية، وتنظيم الفعاليات الرياضية السنوية المحلية والدولية، حيث ينظم المجلس فعاليات سنوية، كما يقوم بدعم فعاليات أخرى، ويتعاون مع القطاع الخاص في تنظيم فعاليات محلية ودولية مختلفة.

كما اطلع مجلس الإدارة على سير العمل والاستعدادات لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس دبي الدولية للسكوتر الكهربائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تقام فعالياتها في حي دبي للتصميم غداً بمشاركة 16 من نخبة المتسابقين في العالم، وماراثون دبي الذي سيتم تنظيمه في منطقة أم سقيم يوم 7 يناير المقبل، وحفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 10 يناير، ومؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز دبي جلوب سوكر يوم 19 يناير، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية - فيفا التي ستقام في دبي للمرة الثانية، وذلك في حي دبي للتصميم خلال الفترة 15 - 25 فبراير المقبل، وغيرها، وقد أكد سمو رئيس المجلس على الارتقاء المستمر بمستوى التنظيم بما يتناسب مع التطوير المستمر لجميع نواحي الحياة، وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية واعتبارها مركزاً دولياً مهماً في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

الاستدامة تتصدر التوجهات المستقبلية

تتضمن الاستراتيجية المحدّثة للمجلس عدداً من التوجهات المستقبلية وهي: مستقبل رياضي متجدد: من خلال تحليل الواقع وابتكار الحلول لصناعة مستقبل الرياضة بما فيها (الرياضات الرقمية - الميتافيرس - الذكاء الاصطناعي)، واقتصاد مستدام ووجهة رياضية عالمية: من خلال زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي السنوي لإمارة دبي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية من خلال التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، ودبي نبض الرياضة: وذلك عبر تمكين الجميع من المشاركة في الأنشطة الرياضية في أي مكان وعلى مدار العام من أجل تعزيز جودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع بمن فيهم كبار السن، والنساء، وأصحاب الهمم.

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