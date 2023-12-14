في بَلاط سيف الدولة

شهدَ ‌بلاطُ ‌الأمير سيف ‌الدولة الحمداني مجالس علميّة غنية، ومناظرات أدبيّة ثرية، ولم تقتصر الحركة الفكرية فيه على الشعر والأدب، بل عدتهما إلى الفلسفة، والفلاسفة النجب، فلمع في سمائه الفيلسوف أبو نصر الفارابي، أحد تلامذة أرسطو، والمعلم الثاني.

وفيه توثقت صلة المتنبي بابن جني، حتى قال فيه: ((هو بشعري أعلم مني))، وقال: ((لا يعرف قدره كثير من الناس))، وفيه توثقت صلة ابن خالويه بالشاعر أبي فراس، فكان راوية شعره من دون الناس.

أما مكانة ابن خالويه، فحالت بين العلماء وما أملوا، وأما مكانة المتنبي، فحالت بين الشعراء وما رَجُوا.

ويكثر الشعراء في البلاط، وعلى رأسهم: أبو فراس، والببغاء، والسري الرفاء، وخلق كثير، غير أن المتنبي قلل شأنهم، وأغفل ذكرهم، وذهب بأرزاقهم. ولا غرو، فهو: نادرة الْفلك، وواسطة عقد الدَّهْر... وشَاعِر سيف الدولة...، رفع من قدره، ونفق سعر شعره، وَألقى عَلَيْهِ شُعَاع سعادته، حَتَّى سَار ذكره مسير الشَّمْس وَالْقَمَر، وسافر كَلَامه فِي البدو والحضر، وكادت اللَّيَالِي تنشده وَالْأَيَّام تحفظه.

قوافٍ إذا سِرْنَ عن مِقولي... وثبْنَ الجبال وخُضْنَ ‌البِحارا

وقال:

وما الدهر إلا من رواة قصائدي... إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا

ودع كل صوت غير صوتي فإنني... أنا الصائح المحكي والآخر الصدى!

وكان مديحه سيف الدولة مديح ملك لملك، وند لند، خالٍ من الاستجداء، وأن ينشده الشعر جالساً، وأن يكون له مسايساً...!

وكان يمقت أنْ يُشبه بغيره من الشعراء.

أمط عنك تشبيهي بما وكأنه... فما أحدٌ فوقي، ولا أحدٌ مثلي

وعندما مدح سيف الدولة، لم يمدحه إلا بقدر ما مدح نفسه، وكرمها، وعظمها.

‌سيعلُم ‌الجمعُ ممن ضمَّ مجلسُنا... بأنني خيرُ من تسعى به قَدَمُ

أنَا الذي نظر الأعمى إلى أدبي... وأسمعتْ كلماتي مَن به صمَمُ

فانظر كيف فضّل نفسه على من ضم مجلس سيف الدولة، وفيهم سيف الدولة نفسه!