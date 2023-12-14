اليمين يصعد مجدداً

حدثان ومؤشر وقعت في الأسبوع قبل الماضي تشير إلى أن هناك صعوداً جديداً لليمين المتطرف في العالم، من أوروبا والولايات المتحدة إلى أمريكا الجنوبية. الأحداث الثلاثة هي صعود حزب الحرية اليميني المتطرف الهولندي انتخابياً، ثم فوز المتطرف خافيير ميلي برئاسة الأرجنتين، والمؤشر الثالث هو استمرار صعود وتصدر دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.

حزب الحرية اليميني فاز بـ37 مقعداً في البرلمان الهولندي أي أكثر من ضعف حصته، وبالتالي ستكون له الكلمة العليا في تشكيل الحكومة.

خيرت فليدرز وعمره 60 عاماً أسس حزبه عام 2006 وأهدافه هي ضرورة الدفاع عن الثقافة والهوية الهولندية وليست الأوروبية.

أحد أهم شعارات الحزب هي محاربة المهاجرين، خصوصاً العرب، وقد وصف المهاجرين المغاربة بـ((الحثالة)) ونظم مسابقات لرسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد ((ص))، وتعهد بحظر القرآن والمساجد والحجاب. هو تعهد بما أسماه وقف تسونامي طالبي اللجوء وفرض ضوابط صارمة ((لحماية الهوية والقيم الهولندية)) وإبعاد المهاجرين السوريين. هو أيضاً يشكك في الاتحاد الأوروبي ويعتبر ((بروكسل)) وبيروقراطيتها المفرطة تهديداً للسيادة الوطنية، داعياً إلى سيطرة أكبر على القوانين والحدود والسياسات الاقتصادية ومتعهداً بإجراء استفتاء على بقاء بلاده في الاتحاد.

حزب الحرية يقول إنه صديق رائع لـ((الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط)) وهي إسرائيل، وسيتم تعزيز هذه العلاقة بنقل السفارة إلى القدس، وإغلاق المركز الثقافي الهولندي في رام الله.

الحدث الثاني المهم كان فوز خافيير ميلي برئاسة الأرجنتين وتكاد تكون سياساته الأساسية مشابهة تماماً لما يردده حزب الحرية في هولندا وسائر قوى وأحزاب اليمين المتطرف في العالم.

هو قال إن أول زيارة خارجية له ستكون للولايات المتحدة وسيلتقي بعدد من حاخامات اليهود هناك، لأنه يتبع تعاليمهم. والزيارة الثانية ستكون لإسرائيل متعهداً بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وسياسته الخارجية ستركز على التعاون مع ((المحور الأمريكي الإسرائيلي))، ولن يتفاوض مع الأنظمة اليسارية مثل البرازيل والصين.

وأول من سارع بتهنئته كان الرئيس البرازيلي السابق اليميني أيضاً جايير بولسونارو. ميلي تعهد بالتعامل بالدولار الأمريكي وإلغاء المصرف المركزي وإلغاء وزارات الصحة والتعليم وخصخصة بعض الشركات العامة الكبرى. لكن المفارقة أن حزب الرئيس الجديد ((الحرية تتقدم)) لم يحصل على أي منصب من حكام الولايات، وهي المناصب التي تهيمن عليها الحركة البيرونية، وكان ملفتاً للنظر أيضاً قوله إن بلاده لن تشارك في مجموعة بريكس ولا تنوي العمل مع روسيا والصين والدول الشيوعية. ميلي قال أيضاً إنه معجب بترامب والأخير قال إنه سيحضر حفل تنصيبه.

المؤشر الثالث هو أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن دونالد ترامب يتقدم على جميع المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة أواخر العام المقبل. وأشار استطلاع أجراه مؤخراً مركز هارفارد مع ((ذا هيل)) أن ترامب حصل على 48 % من المشاركين مقابل 41 % للرئيس الحالي جو بايدن، وحتى الـ11 % غير المتأكدين، وحين تم سؤالهم ثانية قال 53 % إنهم سوف يصوتون لترامب و47 % لبايدن.

وفي نوفمبر الماضي أظهر استطلاع لصحيفة ((نيويورك تايمز)) أن ترامب يتقدم على بايدن في اريزونا بخمس نقاط و6 في جورجيا و5 في ميتشغان و10 نقاط في نيفادا و4 في بنسلفانيا، في حين يتقدم بايدن على ترامب فقط في ويسكونسن بنقطتين. من الأحداث والمؤشرات السابقة يمكن الاستنتاج المبدئي أنه مع الاستقطاب الحاد في العلاقات الدولية والأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم والركود ثم الهجوم الإسرائيلي على غزة فسوف يتواصل صعود القوى اليمينية المتطرفة في العديد من بلدان العالم، خصوصاً أوروبا، وبالأخص الجانب الشرقى منها. وهو الأمر الذي يعني أن العالم مقبل في المرحلة المقبلة على فترات شديدة الاستقطاب والصراعات وربما الحروب.