هل لدينا وقت كاف للقراءة؟

((كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة)) هذه عبارة عبقرية قالها أحد أبرز المتصوفين المسلمين هو محمد النفري، الذي جمع بين التصوف والفلسفة، وعاش في القرن الرابع الهجري، كدرويش متأمل يتبعه طلابه، ويلتقطون العلم والكلمات من فمه كما تلتقط الدرر والجواهر، وإن ما وصل من آثاره وكلماته إنما كان مما التقطه تلاميذه ومريدوه منه ودونوه، وهو ما جمع في كتاب اشتهر عنه تحت عنوان (المواقف والمخاطبات)، وهو ما أشار إليه الشيخ ابن عربي في كتابه ((الفتوحات المكية)).

إن استحضار العبارة قادت لاستحضار قائلها حتماً، وذلك من باب إرجاع الفضل لأهله، ومناسبة التفتيش عن هذه العبارة، هو سؤال طرحته كاتبة صديقة على صفحتها في الفيسبوك خلاصته: من أين نجد الوقت لنقرأ كل هذه الكتب الموجودة في العالم ؟ فما العلاقة بين الاثنين؟ قد يتساءل بعضكم؟ والحقيقة أن عالم الكتب كعالم المعنى كلما اتسع ضاق عن احتوائه وعاء سواء كان ذلك الوعاء مكتبة أو كتباً أو روايات أو قصائد أو خطباً!

المعاني والأفكار أكبر وأخطر من أن يقبض عليها شخص ويحبسها في كتب، لذلك قيل بأنه عندما حرقت كتب ابن رشد قال أحدهم: لا تخافوا على الكتب، فللأفكار أجنحة ستحلق بها عبر كل الأزمنة والأمكنة، لذلك لو سألنا اليوم أين أفكار ابن رشد وابن عربي وأين أولئك البؤساء الذين أضرموا النيران في كتبهم؟ أين علم العرب الذي أضاء ظلام أوروبا في القرن الثاني والثالث عشر وأين من أحرقوا تلك الكتب العظيمة في حقبة محاكم التفتيش المظلمة؟

من هنا على القارئ أن يقرأ ما يفيده ويمتعه ويجعله أكثر فهماً وإنسانية وتنقيباً عن الجمال والمعاني قبل أن ينظر إلى أرتال الكتب المصفوفة في كل مكان فكم من كتب طبعت بملايين النسخ لا تساوي حبرها وكم كتاباً خط خطاً باليد وتناقلته أجيال عبر الزمن، ولنا في الكتاب الأخضر وكتاب الزعيم ماوتسي تونغ خير مثال، وكتب كثيرة تزدحم بها دور النشر والمعارض، هناك كتب لم تكتب لنا بغض النظر عن شهرتها وأرقام مبيعاتها !