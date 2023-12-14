لماذا شباب الأهلي؟

من منطلق إيماني بأهمية التوثيق، فقد قرأت خبراً في أحد المواقع الرياضية عن ترشيح عدد من الأندية العربية لجائزة ((غلوب سوكر))، والذي سيتم تكريمه كأفضل نادٍ عربي بدبي 19 يناير المقبل، على مستوى أندية الشرق الأوسط، والأندية المرشحة ذات وزن ثقيل تاريخياً في الماضي والحاضر.

وأرى أن ترشيح شباب الأهلي ضمن الخمسة الكبار لم يأتِ من فراغ، فهذا الكيان له مكانة خاصة في مسيرتنا الرياضية، وعندما نكتب عن مسيرة أحد أكبر أنديتنا الرياضية، كان ذلك لإيماني بأن له أهمية كبيرة، تتمثل في إثراء الحركة الرياضية، في دولتنا الحبيبة، شهد خلالها النادي تحولات مهمة وتاريخية، عبر تعاقب الأجيال، التي تركت بصماتها في تاريخ النادي، من إداريين ولاعبين، وكل مَنْ ارتبط بعلاقة ما بهذا الصرح الشامخ، الضارب في جذور التاريخ.

وهذا في حد ذاته، تأكيد لريادة كرة القدم في بلادنا الغالية؛ فالسعادة تغمرني وأنا أرى اسم شباب الأهلي مع الأهلي القاهري والهلال والنصر والاتحاد من السعودية، فقد قدم الكيان رموزاً كباراً، وشخصيات استثنائية رائدة، في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، خدمت الوطن بإخلاص وتفانٍ، وقدمت له عصارة جهودها وأفكارها، فأنتجت أعمالاً جليلة، ونجاحات بارزة، وتركت بصمات خالدة، بعد مسيرة عملية ناجحة بكل المقاييس، كان حصادها بطولات وإنجازات، وخلاصتها فكراً مستنيراً، وعمقاً ثقافياً، ومخزوناً معرفياً، ورؤية شمولية، حظيت بثقة كبار المسؤولين.

وبعد هذه التجربة الناجحة، نعتبر ترشيحه هذه مسؤولية ومهمة وطنية ـ فالنادي هو قلعة الكؤوس والبطولات، كما أراد له رجاله، الذين خططوا لهذا، منذ بداياته الأولى ولي الشرف إصدار كتابين توثيقيين، الأول عام 2016 والآن ((الفرسان تزين قلعة البطولات)).. والله من وراء القصد