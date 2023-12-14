حفظ البيئة منهج رباني

سخر الله تعالى للإنسان هذه الأرض وما عليها والكون وما فيها، لينتفع بهذه الموجودات كلها على أحسن وجه، وليستفيد من خيراتها بالطريقة المثلى، فيعيش هو والأجيال بعده حياةً آمنةً مستقرة لا خطر فيها ولا ضرر، كما قال تعالى: {ألم ‌تروا ‌أن ‌الله ‌سخر ‌لكم ‌ما ‌في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة}، وقال في الآية الأخرى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}، أي خلقها لمنافعكم ومصالحكم وحاجاتكم، فاحمدوه على هذه النعم واشكروه، ومن تمام الشكر المحافظة على هذه النعم والخيرات، والعمل على بقائها واستدامتها، ومن أعظمها البيئة.

إن أول منطلق لتحقيق الفضائل البيئية الاعتراف للإنسان بمكانته بين هذه الموجودات، وما استحق بسبب ذلك من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاهها، فالإنسان ليس مجرد عنصر من عناصر البيئة، وإنما هو الكائن الأسمى في هذه الأرض، المكلف بعمارتها وصيانتها وحفظها من الفساد، قال تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان}، وهذه الأمانة التي حملها الإنسان هي أمانة التكليف وقبول الأوامر والنواهي، وأنه إن قام بها أثيب، وإن تركها عوقب، وهذه المسؤولية التي تحملها تحتم عليه فعل الخيرات واجتناب المضرات على كافة المستويات، بما في ذلك حسن استخدام موارد البيئة، والبحث عن وسائل ديمومتها واستدامتها، ومنع الإضرار بها بأي وجه كان.

وتأكيداً على هذا المنهج الرباني في حفظ البيئة جاء النهي عن الإفساد والإضرار والإسراف، تحقيقاً لمبدأ استدامة هذه النعم وحفظ ديمومتها، قال سبحانه: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} وهذا النهي يشمل جميع أنواع الإفساد المعنوي والمادي، فيدخل فيه هدر المياه وتغوير الأنهار وقطع الأشجار وإتلاف الثمار وتضييع الأموال، كما نص على ذلك العلماء، ومن أعظم ما يدخل فيه الإفساد بالتعدي على حقوق الله تعالى وحقوق عباده، من الكفر والمعصية والظلم وسفك الدماء، فإن ذلك سبب لمحق البركة، وقلة الخير، كما أن فقدان الإنسان بوصلة العمل الصالح وانجرافه في متاهات الظلم والعدوان يؤدي به إلى الاعتداء على البيئة والقتل والتخريب، وقد قال الله تعالى في ذم ذلك: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} والحرث الزرع، والنسل ولد كل دابة، قال المفسرون: نزلت هذه الآية في رجل أظهر الإسلام وهو يبطن بغضه، ومر بزرع لقوم وحمار لهم، فأحرق الزرع، وقتل الحمار، فأنزل الله هذه الآية الكريمة تنديداً بفعل هذا الرجل، وبين أنه لا يرضى بالفساد، وأن تخريب الزروع وقتل الحيوانات من غير مصلحة أمر مبغوض إليه.

ومن مظاهر هذا المنهج الرباني النهي عن الإسراف والتبذير، وعدم المبالغة في استخدام الموارد البيئية دون حاجة، ومن أعظم ذلك المياه والغذاء، وكذلك موارد الطاقة في عصرنا الحديث، وقد رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فنهاهم عن الإسراف في استعمال المياه ولو في العبادات، ولو كان الماء فائضاً كثيراً، لأن الإسراف هو في حد ذاته مذموم، سواء كان المورد البيئي قليلاً أو كثيراً، قال تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال: ((ما هذا السرف)) فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: ((نعم، وإن كنت على نهر جارٍ))، فالاستخدام على قدر الحاجة، وهذه الموارد نعم عظيمة يجب الحفاظ على استدامتها.

ومن أهم صور تحقيق استدامة البيئة المشاركة في تنميتها وزيادة خيراتها واتساع رقعتها الخضراء، كما جاء في الحديث: ((إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها))، والمشاركة بالأفكار والابتكارات والمبادرات والأعمال التطوعية التي تسهم في حفظ البيئة واستدامتها.

وإذا ترسخ هذا الوعي المجتمعي في نفس كل فرد فإنه يكون شريكاً فاعلاً في المحافظة على موارد البيئة مع الدول والحكومات والمنظمات، ويسارع إلى الوقوف مع قيادته الحكيمة في القرارات والاستراتيجيات التي تتخذها لحفظ البيئة وتحقيق الاستدامة.