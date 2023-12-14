زيلينسكي للأوروبيين: لا تتخلوا عن أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، إلى عدم التخلي عن أوكرانيا، وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حرباً مع روسيا منذ زهاء عامين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل: ((أطلب منكم شيئاً واحداً، هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا)). وأضاف ((لا تقدموا لبوتين هذا النصر الأول - والوحيد - له هذا العام))، محذراً من ((أنصاف الحلول والتردد.. لا أحد يرغب في أن يُنظر إلى أوروبا على أنها غير جديرة بالثقة)).

وتابع: ((تستحق أوروبا أن تكون قوية.. وتكمن قوة أوروبا في الوحدة والإصرار)).

كما دعا زيلينسكي من بروكسل، إلى بدء محادثات مع بلاده بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي، وقال: ((اليوم هو اليوم الذي سنتخذ فيه قراراً سياسياً، رداً على ما أنجزناه. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا)). وأضاف ((علينا العودة إلى هذا الموضوع لاحقاً)).

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن ((استمرارية وزيادة)) المساعدة لأوكرانيا يشكّلان ((مسألة وجودية)) بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقالت رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ((وحدة (الاتحاد الأوروبي) هي الأساس)).

يشار إلى أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء محادثات الانضمام مع كييف، إلا أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هدد مراراً برفض أي قرار لصالح أوكرانيا.

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