جنين ومخيمها.. 4 قتلى واقتحام مسجد

انسحب الجيش الإسرائيلي بعد ثلاثة أيام من المعارك الضارية في مدينة ومخيم جنين، تخللتها حملات تصفية واعتقالات، بينما قتل 3 شبان فلسطينيين أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من المدينة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. الذي تحدث كذلك عن إصابة 6 شبان آخرين، جراح 3 منهم وصفت بالخطيرة.

كما اقتحم جنود إسرائيليون أحد المساجد في المخيم، وقاموا بالغناء عبرمكبراته، وأدوا طقوساً تلمودية ما يعد انتهاكاً صارخا لحرمة المسجد وقدسيته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)) أن القوات الإسرائيلية قتلت أيضاً أمس الفتى موسى خطيب (17 عاماً)، مما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في جنين إلى 4 من الصباح وإلى 12 من بدء العملية العسكرية الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن خطيب أصيب بنيران القوات الإسرائيلية في صدره، بينما كان موجوداً أمام مستشفى جنين الحكومي.

وشهدت معظم أحياء مدينة جنين مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، خاصة في محيط مديرية الداخلية وشارع الناصرة والبلدة القديمة ومحيط مستشفى جنين الحكومي والحي الشرقي.

كما اعتقل الجيش 30 فلسطينياً في قرية تلفيت جنوبي نابلس، وداهم منازل في بلدة بيت إيبا شمال غرب نابلس، واعتقل شابين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انسحابه من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه له إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مخيم جنين بعد أن أعاد اقتحامه عقب أقل من ساعة على انسحابه منه في عملية عسكرية استمرت نحو 3 أيام.

وكانت القوات الإسرائيلية قد عاودت اقتحام المخيم وسُمع تبادل لإطلاق النار بعد انسحابها الأول.

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