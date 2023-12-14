ضغط أمريكي على إسرائيل لإنهاء الحرب

حل أمس مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، بتل أبيب في زيارة تستهدف الضغط على إسرائيل لتحديد إطار زمني للحرب على غزة، وقبول الرؤية الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة.

وتكثف إسرائيل العازمة على مواصلة حربها على حماس ((حتى النهاية)) غاراتها الجوية في قطاع غزة رغم مؤشرات نفاد صبر صادرة عن الحليف الأمريكي الذي أوفد مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إلى القدس.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون،، إن سوليفان عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل وغزة.

وتأتي زيارة سوليفان لإسرائيل، وسط توترات معلنة بين بايدن ونتنياهو، بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال بايدن، قبل يومين، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها ((العشوائي)) لغزة، وإن على نتنياهو أن ((يتغير))، مشيراً إلى أن الأخير لا يستطيع رفض حل الدولتين في المستقبل، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات.

وتسود حالة من القلق في أوساط المسؤولين الإسرائيليين من أن سوليفان سيقدم لإسرائيل مهلة أمريكية مدتها بضعة أسابيع فقط لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن أحد مواضيع محادثات سوليفان سيكون ((جدولاً زمنياً)) للحرب. وقالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي: ((لقد أرسل البيت الأبيض إشارات إلى إسرائيل مفادها أنه لم يتبق الكثير من الوقت حتى نهاية الحرب)). إلى ذلك تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية العشوائية في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونُظمت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض بمشاركة موظفين من مستويات إدارية متعددة وأديان مختلفة في إدارة بايدن، حيث وجهوا دعوات إلى التدخل لوقف إطلاق النار في غزة.

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