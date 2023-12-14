الغزّيون يلتمسون بقايا الحياة مع البرد وشح الإمدادات

تتواصل في قطاع غزة، فصول الكارثة الإنسانية بفعل الحرب المدمرة، فمع استمرار مأساة النزوح، وقلة السلع ونضب المواد الأساسية، وتضرر مختلف القطاعات، وتلاشي كل المقومات، عادت حياة المواطنين إلى البدائية.

ويمكن القول إن مشكلة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، والاستخدام البشري، تبقى الأكثر صعوبة، خصوصاً وأن الخيارات والبدائل باتت معدومة، ولا سبيل للفلسطينيين سوى استخدام المياه المالحة، وربما الملوثة، وأخذت عائلات تغسل أمتعتها وملابسها على شاطئ البحر، في حين أخذ النازحون يتغلبون على مشاكل نضوب الوقود والغاز، فعاد ((بابور الجاز)) للظهور من جديد، مصطحباً معه عادات قديمة اندثرت منذ عقود.

طهي على الحطب

فيما يجد النازحون صعوبة كبيرة لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، وفي مقدمتها الخبز والطعام، يجتهد كثيرون منهم لإعداد الطعام وصناعة الخبز على النار، كبديل للمطاعم والمخابز التي اضطرت لإغلاق أبوابها نتيجة لشح المواد اللازمة لتشغيلها، أو تم تدميرها بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين.

ومع نفاد المواد التموينية ومن بينها الأطعمة المعلبة من الأسواق، أصبحت ظاهرة الطهي على النار الأكثر شيوعاً، لتلبية احتياجات النازحين من الطعام، ووجد محمود قشطة في مواقد الحطب، الحل الأمثل والأسهل، خصوصاً وأن الحطب يتم جمعه من أثاث المنازل المدمرة، وبات وافراً.

انعدام الموارد

يقول قشطة لـ((البيان)) إنه يقضي يومياً ما يزيد على 10 ساعات في طهي ما يتوفر من الفاصولياء والبرغل وغيرها، في أحد مراكز الإيواء في رفح جنوب قطاع غزة، بمساعدة أبنائه وبعض المتطوعين، لافتاً إلى أن حاجة النازحين للطعام في ظل انعدام الموارد، دفعته للتطوع في هذا المجال الذي يتقنه، إذ كان حتى أمد قريب، يعمل في أحد المطاعم بحي الشعوث في مدينة رفح.

ومع تزايد أعداد النازحين، أصبح الحطب وقوداً قسرياً لإعداد المشروبات الساخنة، وحتى لغرض تسخين الماء للاستحمام، وأحياناً لطلب الدفء في ظل الأجواء الباردة، بينما دبت الحياة في أفران الطين، أكان في رفح، أو مختلف المدن الغزية.

((الكارو)) يتسيد الشارع

وفي ظل انعدام الوقود، عاد الغزيون لاستخدام عربات ((الكارو)) التي تجرها الدواب (البغال أو الحمير) كوسيلة فريدة للتنقل من مكان إلى آخر، أو لنقل الأمتعة، وأحياناً لنقل الجرحى للمستشفيات، بعد أن كان ظهورها يقتصر على المزارعين والباعة المتجولين.

وأصبحت عربات ((الكارو)) والمعروفة كذلك بـ((الحنتور)) لتتسيد الشوارع في قطاع غزة، كبديل للسيارات التي توارت، وركنها أصحابها إلى حين توفر الوقود اللازم، وفيما يبدو هذا الأمر بعيد المنال، يتعين على أهالي غزة الإبقاء على هذه الوسيلة البدائية، وإن يرى مواطنون أنها أعادتهم عقوداً إلى الخلف، وإلى العصور الوسطى.

المذياع إلى الواجهة

بات المذياع الوسيلة الوحيدة بالنسبة لأهالي غزة، كي يعرفوا ما الذي يدور حولهم، ويواكبوا آخر أخبار وتطورات الحرب، بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتعذر متابعة آخر المستجدات من خلال المحطات الفضائية، أو شبكة الإنترنت.

المواطن حسن الشاعر، أوضح أنه لم يستمع للراديو منذ عدة سنوات، بعد أن حلت مكانه الفضائيات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، كما لم يفكر يوماً بالاستماع إلى الإذاعة عبر هاتفه النقال، لكن في ظل الحرب، ونظراً لانقطاع الكهرباء، لجأ إلى الراديو لمتابعة ما يجري في القطاع. ويلحظ المتجول في مراكز الإيواء، أن غالبية الشبان وضعوا سماعات في آذانهم، لمتابعة موجات البث الإذاعي، التي أصبحت مصدرهم الوحيد، للتعرف على تفاصيل الأحداث.

البيع بالمقايضة

دفعت الحاجة الماسة إلى كيس من الطحين، المواطن محمـد أبو رجب، لشرائه بطريقة المقايضة مقابل أسطوانة غاز، معيداً بذلك طريقة البيع بالبدل، التي كانت سائدة قبل عقود.

وتنتشر هذه الأيام ظاهرة البيع بالمقايضة في قطاع غزة، لا سيما في المناطق التي تجمع فيها آلاف النازحين، فهناك من لجأ لاستبدال بضعة لترات من السولار، بمثلها من مادة البنزين اللازمة للدراجات النارية.

يعلق المواطن موسى زعرب: ((الحرب أعادتنا عقوداً إلى الوراء، ومع ندرة السلع واللوازم، عادت طرق البيع والشراء إلى ما قبل ظهور العملة النقدية)).

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