بوتين: لا سلام إلا مع أوكرانيا حيادية ومنزوعة السلاح

قال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، إن أهداف بلاده من حربها ضد أوكرانيا ما زالت قائمة كما هي دون تغيير، وتتمثل أولها كي يتحقق السلام مع كييف، في أن تكون أوكرانيا دولة حيادية (ترفض عضوية حلف شمال الأطلسي ((الناتو)))، ومنزوعة السلاح.

أهداف روسيا

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي في موسكو، أمس، ((السلام سوف يأتي عندما نحقق أهدافنا))، وأكد بوتين أنه لا ضرورة لتعبئة جزئية جديدة من أجل الحرب في أوكرانيا.

وأفاد بأن روسيا ستواصل حربها في أوكرانيا، إلا إذا وافقت كييف على اتفاق يأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو الأمنية، وشدد على أن أهداف ((العملية العسكرية الخاصة)) ستتحقق على أي حال و((النصر سيكون لنا)).

وفصّل بوتين ((بالنسبة لنزع السلاح، إذا لم يرد (الأوكرانيون) التوصل لاتفاق.. حسناً.. عندئذ نحن مجبرون على اتخاذ إجراءات أخرى، بما يشمل العسكرية منها.. إما أن نحصل على اتفاق ونوافق على معايير محددة (بشأن حجم وقوة الجيش الأوكراني).. أو نحل ذلك بالقوة. هذا ما سنسعى إليه بكل عزم)).

وقال: ((هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدماً)). وأردف أنه استشعر مؤشرات على أن حماس الغرب لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومالية بدأ يتراجع، لكنه يعتقد أن كييف ستستمر في تلقي المساعدة في الوقت الراهن. ووصف تلك المساعدات بأنها ((أشياء مجانية)) يمكن أن تنفد.

وكرر بوتين موقفه من أن توسع حلف ((الناتو)) شرقاً صوب حدود روسيا هو سبب رئيس للصراع، بما يشمل رغبة أوكرانيا المعلنة في الانضمام للتحالف العسكري الغربي.

وقال: ((الرغبة الجامحة في التسلل صوب حدودنا، وضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي كل ذلك أدى لهذه المأساة.. أجبرونا على اتخاذ تلك الإجراءات)). وتابع: ((عندما تحدث تغييرات داخلية (في الولايات المتحدة).. عندما يبدأون في احترام الآخرين.. عندما يبدأون النظر في الحلول الوسط بدلاً من محاولة حل مشكلاتهم بالعقوبات والتدخل العسكري، فستكون الظروف الأساسية قد توفرت لإعادة العلاقات كاملة)).

واستبعد بوتين الاحتياج لموجة استدعاء وتعبئة أخرى لحشد قوات إضافية في بلاده، وأكد أن روسيا لديها حالياً 617 ألف جندي في مناطق المعارك في جميع أنحاء أوكرانيا. وأضاف ((تدفق الرجال المستعدين للدفاع عن وطننا.. لا يتناقص.. لا حاجة حتى اليوم للتعبئة)).

وأكمل: مع ذلك، سوف يصل إجمالي عدد المتطوعين إلى نصف مليون جندي بحلول نهاية العام الجاري، في ظل ضم 1500 جندي يومياً.

وأضاف أن 224 ألف جندي تمت تعبئتهم ينتشرون حالياً في مناطق في أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية. ويرى مراقبون أن تعليقات بوتين، تمثل عرضاً للغرب مع دعوة لأوكرانيا للاستسلام.

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