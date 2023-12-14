قصف إسرائيلي واشتباكات في 10 مناطق بقطاع غزة

في اليوم الـ69 من الهجوم الإسرائيلي على غزة شهدت 10 مناطق في قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن محور صلاح الدين في مناطق شمال وشرق خان يونس ((ساحة قتال))، وأقر بمقتل ضابط، وأعلن إصابة أكثر من 600 جندي، منذ بدء العمليات البرية.

وتركزت المواجهات في 10 مناطق في جنوب دير البلح، وشرق بني سهيلة ومحيط مخيم خان يونس، وتل الهوى، وشرق الزيتون وجحر الديك (قرية وادي غزة)، وأطراف جنوب غرب حي الشجاعية، والشيخ رضوان، وجباليا، وبيت حانون، حسبما أكدت مصادر وشهود عيان، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة من غزة على مستوطنات الغلاف الإسرائيلية.

قتلى

وفي غزة أيضاً، أوقع القصف الإسرائيلي 85 قتيلاً في رفح وخان يونس وجباليا، فيما قال مسؤول في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، إن الدبابات الإسرائيلية، والقناصة، يحيطون بالمستشفى، ويطلقون النار بشكل عشوائي.

وأضاف حسام أبو صفية، رئيس أقسام الأطفال في المستشفى: إن الجيش الإسرائيلي أجبر جميع الموجودين في المستشفى الواقع في بيت لاهيا على إخلائه سريعاً.

وأعدم الجيش الإسرائيلي، فجراً أسرتين فلسطينيتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منازل المدنيين وتدميرها في مختلف محافظات القطاع، مخلّفا عشرات القتلى والجرحى، ولا يزال الكثير منهم مفقودين تحت الأنقاض. اقتحم الجنود الإسرائيليون مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ((الأونروا)) في مخيم جباليا، وحاصرت عدد من الأسر الفلسطينية، كما قصفت طائرات مدرسة ((أبو حسين)) التابعة لوكالة الغوث في جباليا، كما اعتقلت 40 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء،

معارك

وتزامناً، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي، وإصابة آخر بجروح خطرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، بحسب ما نشرته صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضابط قتل نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات على الدبابة، التي كان فيها.

غارة

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن 25 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية على محافظة رفح في جنوب قطاع غزة، بعدما استهدف القصف الإسرائيلي منزلين في رفح، وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وبحسب وزارة الصحة في غزة، إلى أكثر من 18,600، كما زاد عدد المصابين إلى أكثر من 50 ألفاً. وأشارت حركة ((حماس))، إلى أن الغارات والقصف الإسرائيلي استهدفا مربعاً سكنياً في بلدة جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن تدمير 11 منزلاً، ووصل إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة، جثامين 196 شخصاً ونحو 500 جريح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز