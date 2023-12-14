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الإمارات تدعو للعمل لاستقرار المنطقة

12/14/2023 7:30:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت دولة الإمارات إلى العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً دعمها لمكتب ((أونوكا))، لدوره المهم في التنسيق بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما يمكّن دول المنطقة من مواجهة التحديات التي تقوّض السلم والأمن في المنطقة، سعياً لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لشعوبها.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي، إن معالجة التحديات الأمنية في المنطقة تتطلب اتباع نهج متسق ومتعدد المسارات.

وأكدت ضرورة التركيز على التصدي لآفتي التطرف والإرهاب، ومعالجة أسبابهما الجذرية، ومواصلة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. وأعربت الدولة عن تطلعها لمخرجات الاجتماع الوزاري في بانغي، لمناقشة مشروع الاستراتيجية الإقليمية لمنع ومكافحة خطاب الكراهية في وسط أفريقيا.

وأفادت بأن الحلول السياسية الشاملة هي البوصلة الموجهة للعمليات الانتقالية، مؤكدة التركيز على الحوار البنّاء، لبناء الثقة، وتجاوز العقبات، ومواصلة ((أونوكا)) و((إيكاس)) دعمهما لإنجاح العمليات السياسية في المنطقة.

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