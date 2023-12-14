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الإمارات تدعم جهود السلام في جنوب السودان

12/14/2023 7:30:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كافة الجهود الأممية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان، بالتزامن مع دخول جنوب السودان المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية، ما يتطلب شراكة وثيقة بين مختلف شرائح المجتمع، على كافة المستويات الوطنية لإحراز التقدم المنشود، بما يلبي تطلعات الشعب في جنوب السودان.

وأعربت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية ضد المدنيين، وجددت الدعوة لاحتواء العنف ونزع فتيل التوترات بين المجتمعات المتضررة منه.

وحثت الدولة على مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ خريطة الطريق للاتفاق المعاد تنشيطه، وأكدت أهمية دور الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي، و((إيغاد))، وبعثة ((أونميس))، في التحضير للانتخابات والمواعيد النهائية لعقدها، وشددت على أهمية دور المرأة في بناء وتنمية المجتمع، كونه جزءاً لا يتجزأ من مسار الانتخابات.

وأضاءت الإمارات على الأوضاع الإنسانية الصعبة في جنوب السودان، والحاجة الماسة لمعالجتها بتوفير الاحتياجات الأساسية.

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