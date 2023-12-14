الإمارات تدعم جهود السلام في جنوب السودان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كافة الجهود الأممية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان، بالتزامن مع دخول جنوب السودان المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية، ما يتطلب شراكة وثيقة بين مختلف شرائح المجتمع، على كافة المستويات الوطنية لإحراز التقدم المنشود، بما يلبي تطلعات الشعب في جنوب السودان.
وأعربت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية ضد المدنيين، وجددت الدعوة لاحتواء العنف ونزع فتيل التوترات بين المجتمعات المتضررة منه.
وحثت الدولة على مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ خريطة الطريق للاتفاق المعاد تنشيطه، وأكدت أهمية دور الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي، و((إيغاد))، وبعثة ((أونميس))، في التحضير للانتخابات والمواعيد النهائية لعقدها، وشددت على أهمية دور المرأة في بناء وتنمية المجتمع، كونه جزءاً لا يتجزأ من مسار الانتخابات.
وأضاءت الإمارات على الأوضاع الإنسانية الصعبة في جنوب السودان، والحاجة الماسة لمعالجتها بتوفير الاحتياجات الأساسية.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN14122023000110011019ID1107600618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.