تربويون يطالبون بربط التدريب المهني للمعلمين باحتياجات التعليم الفعلية

دعا عدد من التربويين إلى ضرورة ربط التدريب المهني للمعلمين بالاحتياجات الفعلية والمستجدات العالمية لمتطلبات التعليم، مؤكدين أن ذلك من شأنه المساهمة في تحقيق الاستدامة المهنية.

وأكدوا أن التدريب المهني للمعلمين سينعكس على أدائهم الوظيفي، بل وسيسهم في تجويد العملية التعليمية، بما يمكن الطلبة من اكتساب خبرات ومهارات متنوعة تنعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي، ومنحهم القدرة على المناقشة والتحليل والنقد البناء والتفكير الإبداعي.

وأفاد الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد بجامعة العين أنه في رحلة التعليم المعاصرة تتسارع وتيرة التغييرات التكنولوجية والأكاديمية، وتبرز أهمية التدريب المهني كمفتاح لتمكين المعلمين من مواكبة هذه التحولات.

وأردف بأن هذا التدريب ليس مجرد آلية للتكيف مع الجديد فحسب، بل هو الوقود الذي يضمن استدامة مهنة التعليم، ومن جانب آخر فإن توفير التدريب التخصصي المهني للمعلمين يسهم في تحقيق التنمية المهنية وتحسين نوعية التدريس، استناداً إلى برامج تتوافق مع المسارات الوظيفية المختلفة.

وأشار إلى ضرورة تطوير مهارات المعلم بصفة مستمرة بما يتماشى مع المستجدات التعليمية، وتكييفه مع واقع التعليم المعاصر بأدواته وعناصره وممارساته الحديثة، مؤكداً أن التدريب المهني للمعلمين هو استثمار طويل الأمد في مستقبل التعليم.

وتابع: يشكل تدريب المعلمين الأساس لبناء مهنة تعليمية مستدامة ومتجددة، ما يضمن تربية جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة، وإعداد أجيال تتحمل المسؤولية، لاستدامة المسيرة التعليمية وإعلاء ريادة دولة الإمارات.

من جانبها قالت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، تربوية: حين نتحدث عن التدريب المهني للمعلمين، فإننا نتحدث عن بناء فكر وتطوير منهجية وامتلاك لاستراتيجيات التعليم ومهارات التفكير العليا للكوادر التعليمية المؤهلة باعتباره ركيزة من ركائز العملية التعليمية الأولى الموجهة لبناء الإنسان. فالمعلم يحمل رسالة هي من أهم الرسائل التي تبثها وتؤكد عليها القيادة الرشيدة وذلك في التوجهات العامة لدولة الإمارات لعام 2024 بأن الإنسان هو الأساس والمحور لأي عمل حقيقي لصنع التقدم.

وأضافت: لذا يجب الحرص المستمر على تدريب المعلمين، وتأهيلهم المستدام لينعكس ذلك إيجاباً على طلابنا الذين هم محور العملية التعليمية، وتأتي جهود وزارة التربية والتعليم مكملة للدور المهم في منظومة التعليم، حيث تتمثل توجيهاتها لتخصيص أسبوع خلال الإجازات الفصلية للتدريب المهني البناء فكراً ومهارة وعملاً وارتقاء لهم لبدء فصل جديد بفكر جديد مشبع بمهارات التعليم المتقدمة وأساليبه المستحدثة دعماً للمعلمين.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة فوزية الشيخ، تربوية، بأن هناك العديد من البرامج التي وضعتها الجهات المعنية في الدولة تسهم في تطوير كفاءة ومهارة المعلمين، ودعمهم بالبرامج العالمية التي تجعل منهم مواكبين لكل الأساليب التربوية الحديثة، وتزويدهم بالبرامج الفعالة لتطوير أدائهم الوظيفي.

مساهمة

وأردفت بأن تلك البرامج تسهم في المحافظة على الاستدامة المهنية، وإطلاع المعلمين بشكل دائم على التطورات في مجال التعليم التي تدعو إلى الممارسات السليمة القائمة على الجانب العلمي، واكتساب المعرفة من خبراء مؤهلين ومدربين في هذا المجال، ما يجعل من التعليم في دولة الإمارات قائماً على معلمين يسعون دائماً لتحقيق الاستدامة المهنية، ورفع كفاءتهم، وجعل التعليم ممتعاً متميزاً بالإبداع والابتكار وتحقيق رفاهية جودة الحياة لبناء جيل واعٍ بدوره في بناء مستقبل وطنه.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات، وبتوجيهات سامية من القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً للمعلمين، وحريصة على تمكينهم من التكنولوجيا والمعارف والمهارات الرقمية، لقيادة مستقبل التعليم المستدام.

وأشار الدكتور عادل العبيدلي إلى أن التدريب المهني من شأنه تزويد المعلم بأفضل الممارسات التعليمية لدعمه معرفياً ورقمياً، وذلك لدوره المحوري في العملية التربوية والتعليمية، إلى جانب دعم ما يتمتع به من ممكنات ومهارات وقدرات تعليمية وتربوية.

وقال: تكمن أهمية التدريب المهني في تحقيق الاستدامة المهنية من خلال مواكبة المستجدات في مجال التعليم، والعمل على تطبيقها لتحقيق الفاعلية في التعلم، وليس هذا فحسب، إذ يجب أن يواكب التدريب المهني للمعلمين المستجدات العالمية في طرائق التدريس واستراتيجياته، إذ إن أكبر تحديات المعلم في الوقت الراهن تكمن في كيفية المحافظة على تطوير مهاراته، واكتساب مهارات تعينه على توظيف البيئة والمكان والزمان لتعليم الطلبة في شتى المراحل الدراسية.

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