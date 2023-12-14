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صقر غباش يؤكد دور «استشاري الشارقة» وجهوده في خدمة الوطن والمواطنين

12/14/2023 7:30:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العمل البرلماني في دولة الإمارات يسهم في مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات، حيث تمتلك الإمارات بيئة تشريعية تواكب التقدم، الذي تشهده، وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في المراكز المتقدمة، لافتاً إلى أن توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها تشكل الركيزة الرئيسة للارتقاء بالعمل البرلماني.

وقال معالي صقر غباش في تصريح له، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: إن المجلس الاستشاري يسهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار، والارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار برؤية واعية.

وأشاد معاليه باهتمام ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، للعمل البرلماني في الدولة، وأيضاً لجلسات المجلس الاستشاري في الشارقة وحرصه على مشاركة المواطنين، واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم.

وقال معاليه: إن دور الانعقاد الحالي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يأتي في مرحلة من مراحل التطور والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات على جميع المستويات، وفي كافة القطاعات لمواصلة مسيرة الإنجازات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت إلى أن المجلس الاستشاري يعزز دور المواطنين لخدمة الوطن، من خلال المشاركة الفاعلة في الحياة البرلمانية، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم لبناء حاضرهم واستشراف المستقبل، وبما يعزز من المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستوى الدولي.

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