إماراتيون يتدربون في بريطانيا على الأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء

بدأ أربعة مواطنين إماراتيين فترة تدريب عملي لمدة ستة أشهر بالمملكة المتحدة مع شركة ((بي أيه إي سيستمز))، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والأمن، ومن المتوقع أن يسهم ذلك التدريب في تعزيز قطاع الفضاء والإنترنت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تطوير برنامج التدريب بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار، بهدف دعم تطوير قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب، من خلال توفير الخبرات العملية لهم، لتطوير مهاراتهم الفنية والهندسية في المجالات السيبرانية والفضاء.

وتم تأسيس البرنامج في عام 2015، وسيتضمن تدريبات في القطاعات الإلكترونية لأول مرة، في ضوء أهمية تمكين وتعزيز الفضاء السيبراني الآمن والقوي بالإمارات.

وسيعمل المتدربون في مرافق شركة ((بي أيه إي سيستمز)) بجنوب إنجلترا، حيث سيعمل المتدربون الفضائيون على التكنولوجيا، التي يمكنها التحكم بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، والتواصل معها وتتبعها.

كما سيعمل المتدربون السيبرانيون مع فريق استخبارات التهديدات الخاص بنا للتحقيق في أحدث التكتيكات والتقنيات المستخدمة من قبل مجرمي الإنترنت، للمساعدة في تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية والإعلام عنها.

وقبل انطلاق المجموعة إلى المملكة المتحدة أتيحت للمتدربين الفرصة للقاء السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إدوارد هوبارت، الذي تمنى لهم التوفيق في هذه الفرصة المثيرة للحماس.

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