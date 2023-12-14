برامج «حماية» التوعوية لطلبة المدارس تخفض السلوكيات السلبية

كشفت إحصاءات القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز ((حماية)) الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ارتفاع في منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة المشاركين في برامج المركز، قابلها انخفاض ملموس في الممارسات السلبية كالتنمر والمشاجرات. جاء ذلك خلال إطلاق المركز برنامجه الشتوي الطلابي 2023 في 6 مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث يستمر البرنامج حتى 22 ديسمبر الجاري.

ووفقاً لمؤشرات تقدم المستوى السلوكي للعام الدراسي 2023 - 2024 في الفترة من سبتمبر2023 وحتى نوفمبر الماضي، كانت نسب حالات السلوك السلبي في بعض الجهات التعليمية قبل تدخل ((حماية)) في شهر سبتمبر 250 حالة، انخفضت في أكتوبر إلى 112 حالة بنسبة تدنٍ 22 %، وفي نوفمبر إلى 71 حالة، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 14 %، وبلغت المخالفات من الدرجة البسيطة في سبتمبر الماضي 140 مخالفة انخفضت في أكتوبر إلى 65، وفي نوفمبر إلى 45 حالة، فيما كانت حالات الدرجة الثانية المتوسطة في شهر سبتمبر 95 حالة، انخفضت إلى 39 حالة في أكتوبر، و22 حالة في نوفمبر.

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم، ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.

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