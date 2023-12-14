إطلاق مبادرة «نتطوع معاً» لتعزيز المشاركة المجتمعية

بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إطلاق مبادرتها الاستراتيجية ((نتطوع معاً))، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل التطوع عبر تطوير منظومة تطوعية متكاملة في أبوظبي.

وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة، وتوفر مجموعة متنوعة من الفرص التطوعية، لتناسب جميع فئات المتطوعين، الذين يقدمون وقتهم وخبراتهم لخدمة المجتمع، وتعمل على تمكين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى الأفراد والمجموعات التطوعية للمشاركة في معالجة الأولويات المهمة، وتقديم خدمات تحقق الأثر الاجتماعي المستدام.

تنمية مستدامة

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: ((أنشئت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مؤسسات القطاع الثالث تماشياً مع توجهات القيادة وحكومة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، والتماسك المجتمعي، وتحرص الهيئة على تفعيل المبادرات، التي تعزز المشاركة المجتمعية الفعالة، وتخدم المجتمع، وتتماشى مع الأولويات الاجتماعية، التي وضعتها دائرة تنمية المجتمع، وهي مهمة للأفراد في مجتمع أبوظبي من الفئات المستهدفة مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومختلف فئات المجتمع)).

فرص تطوعية

وأضافت: ((في هذا الإطار نعمل على توفير الفرص التطوعية الخدمية المختلفة لمعالجتها والوقوف عليها، وتزوِد البرامج التطوعية المستفيدين بالدعم الضروري لتعزيز نمط حياتهم، وتمنح المتطوعين شعوراً بالانتماء والعطاء، ما يؤكد قدرة العمل التطوعي على تحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية)).

وتشمل المبادرة الإعلان عن مشاركة مشغلين للبرامج التطوعية المجتمعية التفاعلية، هم ريجنال للرياضات، ومركز حركة، ومركز دينتال إكسبرتس، ومدرسة خليفة بن زايد الأول، ومدرسة النهضة الوطنية، وفريق ربدان التطوُعي، وريلوب، وسكولارشيب للاستشارات، وذا كلايمت ترايب، والمقر الهندي الثقافي الاجتماعي، ومايكروتشيبد إف زد، وذا فود إنجينير.

ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية معاً في المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت في وقت سابق من عام 2023، في تفعيل 12 مشغلاً لبرامج تطوعية تعمل لخدمة أكثر من فئة مجتمعية، منها كبار المواطنين والمقيمين والشباب والأحداث وأصحاب الهمم وغيرهم.

وقدمت الهيئة نحو 20 خدمة، استفاد منها أكثر من 150,000 مستفيد في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، إضافة إلى تفعيل 5,430 متطوعاً من أكثر من 78 جنسية، قدموا نحو 98,000 ساعة تطوع ما وفر نحو 5.4 ملايين درهم.

وقدمت الهيئة 67 فرصة للتطوع، منها 47 فرصة تطوعية، أسهمت في مختلف البرامج والمشاريع القائمة، وعملت على دعم 20 برنامجاً تحت مظلة برنامج تفعيل التطوُع المجتمعي، ويصممها وينفذها 18 مشغلاً من مختلف القطاعات، ما يسهم في إحداث أثر إيجابي اجتماعي مستدام.

وتشجع هيئة ((معاً)) جميع الأفراد على التطوع والمشاركة في البرامج والمبادرات المتنوعة، لتعزيز شعور الانتماء بين المتطوعين وتحسين مهاراتهم وإلهامهم، ليصبحوا أعضاء نشطين وفاعلين في المجتمع.

قائمة البرامج

واستعرضت الهيئة قائمة البرامج التطوعية، التي تشمل، ((فت فام من ريجنال للرياضات))، وهو برنامج يعزز الشمولية ويوفر لأصحاب الهمم إمكانية التدريب على ممارسة كرة القدم بمساعدة المتطوعين، و((قادة الصحة في المدارس من مركز حركة))، وهو برنامج تدريبي يمتد عشرة أسابيع، ويستهدف الطلاب بين 12 و18 عاماً، بهدف تجهيزهم ليكونوا سفراء الصحة المتطوعين داخل مجتمعهم المدرسي.

و((أكتيف باركس من مركز حركة))، وهو برنامج يستفيد من المساحات الخارجية في أبوظبي لتنظيم باقة من النشاطات الأسبوعية المخصصة، لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، و((نبتسم معاً من مركز دينتال إكسبرتس))، وهو برنامج يقدم فحص الأسنان والخدمات الوقائية للأطفال أصحاب الهمم من سن 6 أعوام إلى 18 عاماً.

وتشمل برامج الهيئة التطوعية أيضاً، ((أموالي واستثماراتي من مدرسة خليفة بن زايد الأول))، وهو برنامج مصمم لتوعية الطلاب بالشؤون المالية على ثلاث مراحل، و((المزرعة الحضرية المستدامة من مدرسة النهضة الوطنية))، وهو برنامج يشمل إنشاء حديقة مستدامة على سطح المدرسة، وتحفيز المتطوعين على المشاركة من أجل تطوير الحديقة والحفاظ عليها.

وتشمل أيضاً ((رحلة جيل من فريق ربدان التطوعي))، لتحفيز كبار المواطنين والمقيمين على المشاركة في باقة من الأنشطة المستمرة، للاحتفاء معهم بمناسباتهم الخاصة، وبناء علاقة متينة، وضمان تفاعلهم مع المتطوعين، وكذلك ((من الطعام إلى الطعام من ريلوب))، وهو برنامج يهدف إلى الحد من هدر الغذاء والانبعاثات الكربونية، حيث يعمل المتطوعون على جمع مخلفات الطعام من المدارس، لتحويلها إلى تربة يمكن استخدامها في تطوير حديقة لإنتاج الغذاء في الموقع.

تطوير الكفاءات

كما تشمل ((برنامج تطوير لبناء الكفاءات من سكولارشيب للاستشارات))، وهو برنامج رقمي يمنح الشباب فرص الوصول إلى الوظائف، من خلال سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب التفاعلية، إلى جانب ((قافلة الأمل من أكاديمية ربدان))، وهو برنامج يستضيف ورش عمل وأنشطة مخصصة لمرضى الأمراض المزمنة في المستشفيات، بهدف الحد من التحديات النفسية، التي يعانون منها.

وتتضمن ((مبادرة ذا كلايمت ترايب في دولة الإمارات))، وهي مبادرة تنظيف تنظم في يوم التطوع العالمي في 5 ديسمبر، وتسهم في الحفاظ على أهم الشواطئ والصحارى والمتنزهات في دولة الإمارات.

كما تتضمن هذه البرامج التطوُعية ((مبادرة سعادة كبار السن من المركز الاجتماعي الهندي))، التي تهدف إلى المساعدة على استضافة كبار السن في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في باقة متنوعة من الأنشطة، كذلك ((البرنامج المجتمعي لرعاية الحيوان من مايكروتشيبد إف زد))، الذي يهدف إلى إنقاذ الحيوانات الضالة في المدينة، وإيجاد منازل جديدة لها.

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