حتا وجهة جاذبة لرياضات التحدي والمغامرة

تتميز منطقة حتا بتضاريسها المتنوعة، وطبيعتها الخلابة، وضمها لمجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية المميزة، والمنتجعات والفنادق الراقية، ما جعلها وجهة مثالية وجاذبة لمحبي رياضات التحدي والمغامرات للاستمتاع بأروع التجارب، مثل ركوب الدراجات الهوائية الجبلية، أو التجديف بقوارب ((الكاياك)) في سد حتا، أوالمشي في المسالك الجبلية التي تمتد بطول يصل إلى 32.6 كيلومتراً، والاستمتاع بتجربة فريدة لاستكشاف طبيعة جبال الحجر، والتجوّل بين الوديان المتعرجة الواقعة بين سفوح الجبال، والتنقل بين المساحات الرملية والصخور الحادة والهضاب والوديان، كما يُعتبر ركوب الدراجات الجبلية في حتا، التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة، وللباحثين عن جولات ملهمة مملوءة بالتحدي في قلب الطبيعة.

وأسهم تنوع الفعاليات الرياضية على مدار العام، في تطور السياحة الرياضية في منطقة حتّا خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية لسباقات التحدي، حيث أصبح هذا النوع من الرياضات من المقومات الرئيسة المساهمة في تطور الوجهات السياحية، ومن المحاور الرئيسة التي تركز عليها العديد من المدن، لتقديم نفسها كوجهة سياحية عالمية مميزة، والترويج للتضاريس الطبيعية التي تزخر بها، والتي تغري محبي رياضات التحدي، والزوار بشكل عام، لخوض تجارب سياحية ممتعة وشيقة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الجهات المنظمة على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة حتا كوجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية، من جبال وسهول وأجواء خلوية رائعة، وذلك في إطار رؤية شاملة، لترسيخ مكانة دبي، كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، إلى جانب الاستفادة من التنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها منطقة حتا، ما يسهم في تحقيق نجاح أكبر لهذه الفعاليات الرياضية التي تستقطب العديد من المشاركين من داخل الدولة وخارجها.

ويعد ((سباق سبارتن))، الذي أقيم في منطقة حتا 25 و26 نوفمبر الماضي، واحداً من أصعب سباقات التحمل في العالم، وأبرزها ضمن رياضات التحدي، إذ يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وتضمّن ثلاثة سباقات، هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كم، وفئة السوبر لمسافة 10 كم، وفئة السبرنت لمسافة 5 كم، وفئة الأطفال، ما يجعله فعالية رياضية متنوعة، وتحدياً حقيقياً لجميع المشاركين. واحتضنت منطقة حتا 10 فعاليات رياضية مختلفة في الفترة الأخيرة، سجلت مشاركة أكثر من 11 ألف متسابق ومتسابقة، يتقدمها ((سباق سبارتن))، الذي سجل مشاركة ما يقرب من 5000 رياضي.

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