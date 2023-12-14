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طلبة يبتكرون مشروعاً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي

12/14/2023 7:30:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر 7 طلاب من جامعة هيرويوت وات دبي مشروعاً زراعياً مستداماً بالكامل يساعد على تحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وأوضحوا لـ((البيان)) أن المشروع عبارة عن أحواض سمكية متصلة بأحواض لنمو وزراعة النباتات، بحيث يتم تربية الأسماك في الخزانات، ويتم استخدام النفايات الناتجة عن إطعامها كسماد بعد معالجته من خلال نظام ترشيح ذكي، ثم يتم إرسالها إلى أحواض النمو لمساعدة النباتات على النمو.

وأفاد الطلبة وهم: ياسمين الربيعي، وشوبيت بينوي من كلية هندسة الروبوتات، وأولاميد فولورونشو، ومحمود مير، ودانيش شارما، ومصطفى معين الدين، من كلية الهندسة قسم ميكانيكا، وسري كارثيكيان من كلية الهندسة الكهربائية، أن المشروع يعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة، ويستخدم كمية أقل بكثير من المياه مقارنة بالنظام الزراعي التقليدي.

وأكدوا أن دراسة التنمية المستدامة لم تعد خياراً، وإنما أضحت واجباً ومسؤولية وطنية وعالمية تجاه مجتمعنا وكوكبنا بشكل عام لإنقاذه، لافتين إلى أنهم يطمحون من خلال مشروعهم لتطبيق ما تعلموه وتسخيره لخدمة المجتمع وضمان حصول الأجيال القادمة على كوكب مستدام وقابل للحياة.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في الجامعة، أن إشراك طلبة الجامعات في المشاريع المتعلقة بالاستدامة يعد أمراً بالغ الأهمية؛ لأنه يوفر لهم الخبرة العلمية والعملية.

وأضاف: إن مثل هذه المشاريع تسمح لهم بتطبيق المعرفة النظرية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ من سيناريوهات العالم الحقيقي، وتعميق فهمهم لتحديات الاستدامة وحلولها، وغالباً ما تتضمن مشاريع الاستدامة مشكلات معقدة ومتعددة التخصصات تتطلب تفكيراً مبتكراً.

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