حتا.. سحر الدروب الجبلية والمسطحات المائية

تعد حتا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات حيث تتميز بطبيعة خلابة تجمع بين الدروب الجبلية والمسطحات المائية ما يمنح الزوار تجارب ومغامرات متفردة، في حين أثمرت العديد من المشاريع ومبادرات التطوير التي تشهدها المنطقة ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مميزة تستقطب أعداداً متنامية من الزوار من داخل وخارج الدولة، الأمر الذي جعلها تأتي ضمن أجمل 50 منطقة في العالم، بفضل سحر طبيعتها وتميز بنيتها السياحية بحسب مجلة ((كوندي ناست ترافيلر)) الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر.

وتعرف حتا بقلاعها التاريخية ومزارعها الصحراوية الصغيرة ذات البريق الذي يخطف الأنظار كما تستقطب عشاق الرياضة والمغامرات، لما تتمتع به من طبيعة متنوعة تجمع بين الصحراء والمياه والتضاريس الجبلية، إضافة إلى الأجواء المثالية لاسيما خلال فصل الشتاء، ما يجعل منها مكاناً مثالياً لممارسة الأنشطة الخارجية المتنوعة مثل ركوب الخيل والتصويب بالسهم وتسلق الجدار الصناعي، والتخييم في (حتا وادي هب) واستكشاف المدينة الثقافية سيراً على الأقدام.

المسارات الجبلية

ويُعتبر ركوب الدراجات في المسارات الجبلية في ((حتا وادي هب)) هي التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة وللباحثين عن جولات ملهمة مليئة بالتحدي في المحمية الطبيعية الأكبر والأكثر في دبي.

ويمكن لمحبي رياضة السير في الجبال أن يستمتعوا بتجربة فريدة لاستكشاف طبيعة جبال الحجر، والتجول بين الوديان المتعرجة الواقعة بين سفوح الجبال، والتنقل بين المساحات الرملية والصخور الحادة والهضاب والوديان.

وتتوفر مسارات المشي الجبلية بطول إجمالي يصل إلى 32.6 كيلومتراً، والتي تعتبر الأطول من نوعها في الإمارات ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال جبال حتا عن قرب. وتمتد هذه المسارات لمسافات مختلفة بحسب قدرات الزائرين، وتبدأ من ((حتا وادي هب)) وتنتهي عند لافتة حتا العملاقة وسط جبال الحجر المذهلة.

وتساعد رياضة السير لمسافات طويلة جميع الأعمار والأجناس في خوض مغامرة مثيرة والشعور بسلام داخلي مع وجود الكثير لاكتشافه في هذه الرحلة.ويعتبر التجول في حتا سيراً على الأقدام هي الطريقة الأفضل لاكتشاف المحمية الطبيعية الأكبر في دبي.

وتشمل رياضة السير لمسافات طويلة 4 مسارات مرمزة بالألوان، مع مستويات صعوبة مخصصة لفئات متنوعة من المستكشفين، من المبتدئين والهواة حتى محترفي المشي والجري على الطرقات الوعرة. وبألوانها: الأخضر والأزرق والأحمر والأسود، متدرجة من الأسهل إلى الأصعب، تشكل المسارات الجديدة أطول مسارات المشي الجبلية في الإمارات.

سد حتا

ويمكن التنزه باستخدام السيارات وسط المناظر الخلابة في المدينة، حيث فندق حصن حتا، وبعده يمكن الاتجاه إلى وسط المدينة حتى الوصول إلى نقطة المراقبة عند سد حتا.

وعلى بعد نحو 137 كيلومتراً باتجاه مدينة حتا، يقع ((سد حتا)) الذي يقصده السكان والزوار هرباً من درجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة حيث الأجواء المنعشة طوال العام.

قوارب الكاياك

ويشاهد زوار سد حتا عشرات القوارب الصغيرة ((الكاياك)) راسية على ضفاف المياه بأحجام وألوان مختلفة، وأخرى يجدف بها سياح من مختلف الجنسيات حول العالم يكتشفون فيها جمال الطبيعة الذي شكلته الجبال الشاهقة التي تحيط بالسد من مختلف الجهات، وهم يلتقطون الصور ويستمتعون بالأجواء الفريدة التي تصنعها الرحلة بين مياه السد الصافية.

ويعد التخييم جزءاً أساسياً من تجربة زيارة حتا، ويمكنك التوجه إلى موقع التخييم الذي يضم 18 منطقة مخصصة مع فتحات لإشعال النار، أو يمكنك التوجه إلى التلال الجبلية للاستمتاع بمشاهدة مناظر البحيرات وسد حتا المعروف.

وتتنوع الأنشطة الخارجية في حتا لتشمل رماية الأسهم بالقوس والمسارات الانزلاقية ورمي الفأس، وتجربة التحليق المظلي، وركوب الجمال والخيول، إلى جانب المدفع ((الدفع بالمنجنيق))، وكرات الجل الملونة، ومسارات الانزلاق، والتدحرج بالكرة، و((زوربينغ)) كرة القدم، والترامبولين الشبكي للصغار وأخرى للكبار، والانزلاق المزدوج بالحبال، وتسلق الجدار وغيرها من التجارب الباعثة على المرح والمتعة.

وتحتضن منطقة حتا العديد من المواقع المخصصة للتخييم والمجهزة بالمعدات، التي تم بناء بعضها، بالقرب من مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية، بما فيها من كرفانات ومواقع للشواء ومرافق استحمام ودورات مياه، لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة في تجربة لا تنسى.

ويستطيع السائح زيارة ((حصن حتا)) وهو الفندق الوحيد في الهواء الطلق ويضم مجموعة من خيارات الترفيه مثل السينما في الهواء الطلق وعدداً من الأنشطة الخارجية مثل ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.

وفي حتا أيضاً يمكن للزوار العودة بالزمن إلى قرونٍ مضت في رحلة مميزة إلى زمن القلاع والحصون والأبراج المتجسد في قرية حتا الجبلية، حيث يشتهر هذا الملاذ الهادئ الواقع في قمم الجبال بحصن حتا القديم ويعد مناخ منطقة حتا أكثر برودة من وسط مدينة دبي، نظراً إلى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، وقد تنخفض درجات الحرارة أكثر خلال الشتاء.

خدمات مميزة

وتسهم العديد من العوامل في تعزيز جاذبية ((حتا)) وتنامي الطلب على زيارتها بسبب المشاريع الضخمة التي شهدتها وعمليات التطوير المتواصلة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية إليها والمحيطة بها ومشاريع رفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث توفر فرصة ذهبية لتنويع المنتج السياحي في الدولة والإقبال عليها معظم أوقات السنة.

وتؤكد تقارير متخصصة، أن حتا، من الوجهات السياحية المتفردة في الإمارات، القادرة على حجز مكانها، مجدداً، وبسرعة، في قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً، خلال هذا الموسم، نظراً لما تتمتع به من مناخ معتدل صيفاً، ولما تشتمل عليه من مقومات ملامح متميزة، تبرز معها وجهة عامرة بألوان الجذب، بفضل مفرداتها الثقافية والتراثية الغنية.

وتعمل دبي على تعزيز مقومات الجذب السياحي الثقافي في حتا، ما يسهم في وضعها على خارطة السياحة الثقافية والبيئية للمنطقة والعالم، وأيضاً تعزيز المشهد السياحي في دبي بشكل عام، فضلاً عن ذلك تسهم مشاريع التطوير المبتكرة في ترسيخ مكانة حتا وجهة سياحة بيئية رائدة، وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات في الخدمات والضيافة وتنويع الخيارات الترفيهية أمام الزوار.

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