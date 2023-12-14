خالد بن محمد: مهرجان ليوا يحتفي بالتراث الثقافي والرياضي الإماراتي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان ليوا الدولي ((تل مرعب 2024))، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته لغاية 31 ديسمبر الجاري في منطقة الظفرة.

وتجول سموه في مختلف مرافق المهرجان، وشهد عدداً من أبرز الفعاليات التراثية والترفيهية والرياضية التي يحتضنها المهرجان.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بأهمية هذا الحدث في الاحتفاء بالتراث الثقافي والرياضي الإماراتي، من خلال أنشطته المتنوعة التي تسلط الضوء على عراقة وأصالة الأنشطة الترفيهية التراثية، مثل سباقات الخيل والهجن والصقور.

جولة

رافق سموه خلال الزيارة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

أنشطة

ويحتضن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية والرياضية التي تستقطب الزوار وعشاق التحدي والمغامرة من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانة منطقة الظفرة على خريطة السياحة الترفيهية المستدامة، حيث يضم قرية ليوا التي تتيح تجربة الاستمتاع لزوارها وسط الكثبان الرملية، لاستكشاف مجموعة كبيرة من المعالم السياحية والفعاليات في القرية التي تحوي مسرحاً رئيسياً للعروض الموسيقية والاحتفالات، ومنافذ المأكولات، وسوق الحِرَفيين، ومنطقة الواحة التي تستضيف ورش العمل الإبداعية والأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة، ومنطقة لعب الأطفال، ومنافذ البائعين المحليين الذين يقدمون أفضل منتجات الحِرَف اليدوية التقليدية الإماراتية.

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