حاكم الشارقة: منحة تكميلية لـ 2114 أسرة ابتداء من الشهر المقبل

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية الدور الذي يؤديه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مساندة الحكومة على اتخاذ القرارات، ومعرفة احتياجات المجتمع، والمساعدة في تطوير المنظومة التشريعية والإجراءات، التي من شأنها توفير الحياة الكريمة، لافتاً سموه إلى اعتماده على الملاحظات والتوصيات والمقترحات، التي يقدمها المجلس، والأخذ بها في العمل الحكومي.

جاء ذلك في كلمة سموه، التي ألقاها صباح أمس، خلال افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وتناول سموه خلال كلمته أبرز الأرقام والملفات الاجتماعية، التي يعمل عليها سموه مع الدوائر والهيئات الحكومية المتخصصة في الإمارة، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في إمارة الشارقة 210 آلاف مواطن، من بينهم 36% من الشباب والشابات تقدر أعمارهم بين 15 - 35 سنة، وعددهم 76 ألفاً و500 نسمة، وهم الفئة الأكثر احتياجاً للخدمات المقدمة من الحكومة مثل: التعليم والتوظيف والسكن.

ولفت سموه إلى أن ملف التعليم يلقى اهتماماً كبيراً ومباشراً من قبله، وتقدم الجامعات والأكاديميات في الشارقة مئات البرامج الدراسية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وتوفر لها آلاف المنح الدراسية، لتوفير التعليم لكافة أبناء الشارقة، مؤكداً أن الراغب في التعليم سيلقى دائماً الأبواب المفتوحة والدعم لإكمال تعليمه، والارتقاء بمستوى معرفته وثقافته.

وفيما يتعلق بملف الإسكان أوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن المواطنين يتقدمون بطلباتهم للسكن، وعدد تلك الطلبات 2600 طلب، منها 70% تنطبق عليهم الشروط، وتجتاز الدراسة والتقييم، ويتبقى 800 طلب، سيحيلها أصحابها على أعضاء المجلس، داعياً الأعضاء إلى التأكد من الجهات حول عدم الحصول على الدعم، وعدم التسرع في الحكم على المسائل، مؤكداً سموه العمل على تسريع حصول المستفيدين على الدعم السكني، ليصبح بعد ثلاث سنوات حصول المستفيد على الدعم في بداية تأسيس الأسرة والزواج.

ولفت سموه إلى أن الدعم السكني يتمثل في القروض بدون فوائد بمدة طويلة، وتقوم الحكومة بسداد الفوائد، ومنحة المسكن الجاهز، ومنحة تدفع لطالب السكن ليقوم بالبناء على الأرض المخصصة له، وهي التي يكون فيها الكثير من الاختلافات، بسبب عدم الاتفاق بين المالك والمقاول.

وتطرق سموه إلى ملف التوظيف، الذي توفر فيه الحكومة سنوياً ما بين 2500 إلى 3000 وظيفة، وفيه المرتب الجيد، الذي يبدأ لخريج الجامعة بـ 25 ألف درهم، وأدنى مرتب فيها 17 ألفاً و500 درهم، مشيراً إلى أن هذه المرتبات أقرها سموه، بعد دراسة مع الدوائر الحكومية حول احتياجات الأسرة والعيش الكريم لها.

وتناول سموه فئة متقاعدي الهيئات الاتحادية والمؤسسات من مواطني إمارة الشارقة، وفيها 4415 متقاعداً عائلاً لديهم مداخيل منخفضة، حيث عمل لهم منحة تكميلية، ليصبح دخلهم الشهري 17 ألفاً و500، وتكلفتها السنوية 270 مليوناً، وقد بدأت من 1-1-2023م، مشيراً إلى أن أعداهم في ازدياد.

وفي فئة المستفيدين من الإعانات، التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم 8547 حالة، أوضح سموه أن تم أخذ الحالات التي تتكون من عدد ثنائي يمثل بيتاً وأسرة مثل رجل وزوجته أو أخت وأخته وغيرهم، ويصل عددهم إلى 2114 أسرة مكونة من اثنين وأكثر، ليمنحوا منحة تكميلية فوق ما تمنحهم الدائرة ابتداء من 1-1-2024م.

وحول فئة الحالات المفردة المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية والبالغ عددهم 6295 فرداً أوضح سموه أن منهم ذوي الإعاقة الذين ستعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على دراسة حالاتهم، لتوفير ما يساعدهم بالطريقة المناسبة، موضحاً سموه أن الحالات الأخرى هي الأيتام والأرامل وغيرهم.

وتناول سموه مشروعات المياه والكهرباء، والتي ستخدم الإمارة لعشر سنوات مقبلة، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية صرف ما يصل إلى 828 مليون درهم في تطوير محطات المياه، والمشروعات التي سيبدأ العمل فيها تقدر بملياري درهم، مشيراً سموه إلى مشروعات الخزانات الاحتياطية مثل خزان المدينة، الذي ستصل سعته إلى مليار و300 مليون جالون، وبحيرة الحفية التي ستصل سعتها إلى 125 مليون جالون، وسد الفريش الذي ستبلغ سعته 125 مليون جالون، وسد الرفيصة، الذي ستصل سعته إلى 250 مليون جالون، وسد الغزير الذي ستصل سعته إلى 250 مليون جالون، وبحيرة الذيد، التي ستصل سعتها إلى 400 مليون جالون، ومحطة الحمرية التي ستوفر 90 مليون جالون يومياً، وهو يوازي استهلاك الشارقة الآن.

وأضاف سموه: إن خلال الفترة بين 2020-2023 صرفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 17 مليار درهم لتطوير محطات الكهرباء واستبدالها هي وتمديداتها، لتخدم الإمارة إلى 10 سنوات مقبلة.

وأوصى سموه في ختام كلمته أعضاء المجلس الاستشاري بالاطلاع والعلم والمعرفة، وعدم الانجرار خلف العاطفة فقط واستخدام الأسلوب والنقاش العملي والمنطقي، والحرص على إيصال احتياجات المجتمع.

وكانت مجريات الافتتاح قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مقر المجلس الاستشاري كل من معالي صقر غباش المري رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر المحلية.

عقبه أدى أعضاء المجلس الاستشاري البالغ عددهم 50 عضواً وعضوة القسم أمام صاحب السمو حاكم الشارقة مقدمين شكرهم وثنائهم لسموه، ومعاهدينه على العمل وتأدية الأمانة التي أوكلت إليهم بتفانٍ وإخلاص وفق توجيهات ورؤية سموه.

ثم بدأت الجلسة الأولى، التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً وهو إبراهيم محمد جمعة المنصوري، وتم خلالها انتخاب معالي عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيساً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحليمة حميد العويس نائباً لرئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

بعد ذلك توجه صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور إلى قاعة المجلس الاستشاري للبدء بانعقاد الجلسة، والتي استُهلت مراسمه بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، متمنياً للمجلس التوفيق والسداد في فترة انعقاده، بما يخدم مصلحة الوطن والإمارة، وتحقيق الرفاهية للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وتلا أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية المرسوم الأميري رقم (81) لسنة 2023 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

بعد ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتقاط صورة تذكارية مع رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري بدورته الحادية عشرة، ودعا الحضور إلى تناول وجبة الغداء، التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

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