الأمم المتحدة: «اتفاق الإمارات» خطوة غير مسبوقة

أكدت الأمم المتحدة أن موافقة الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، على خارطة طريق للتحول عن الوقود الأحفوري، تعد خطوة أولى غير مسبوقة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وأشارت المنظمة الدولية في تقرير، أمس، إلى أنه كان من المقرر أن يختتم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يوم الثلاثاء، لكن المفاوضات المكثفة حول ما إذا كانت النتيجة ستتضمن دعوة إلى ((التخفيض التدريجي)) أو ((التخلص التدريجي)) من الوقود الأحفوري الذي يسخن الكوكب مثل النفط والغاز والفحم، دفعت المشاركين في المؤتمر إلى تمديد أعماله، ولفتت المنظمة إلى أن هذه هي النقطة الرئيسية التي وضعت الناشطين والبلدان المعرضة للمخاطر المناخية في مواجهة بعض الدول الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين.

تحالف متزايد

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعليقاً على اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر (COP28)، إن الحديث عن السبب الرئيسي في تغير المناخ عالمياً يأتي بعد سنوات عديدة كانت مناقشة هذه القضية محظورة، مشدداً على أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي بشكل عادل ومنصف.

وأكد غوتيريش، في بيان، أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، وهو أحد الأهداف الأساسية المحددة في اتفاق باريس التاريخي لعام 2015، ((سيكون مستحيلاً دون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري))، وهذا ما يتم الاعتراف به من قبل تحالف متزايد ومتنوع من البلدان.

وأضاف: ((إن العديد من البلدان الضعيفة تغرق في الديون، وتتعرض لمخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار. لقد حان الوقت لتحقيق طفرة في التمويل، بما في ذلك التكيف مع الخسائر والأضرار وإصلاح الهيكل المالي الدولي، مشيراً إلى أن العالم لا يمكنه تحمل التأخير أو التردد أو أنصاف التدابير)).

خطوات حقيقية

واتفق المفاوضون في COP28 أيضاً على التزامات بزيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وأحرزوا تقدماً فيما يتعلق بالتكيف والتمويل، بما في ذلك تشغيل صندوق الخسائر والأضرار.

بدوره، قال سيمون ستيل، مسؤول الأمم المتحدة المعني بالمناخ، إنه تم تحقيق ((خطوات حقيقية إلى الأمام)) في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لكن المبادرات المعلنة في دبي هي ((شريان حياة للعمل المناخي، وليست خط النهاية)).

وأضاف ستيل أن التقييم العالمي الذي يهدف إلى مساعدة الدول على مواءمة خططها المناخية الوطنية مع اتفاق باريس، قد كشف بوضوح أن التقدم ليس بالسرعة الكافية، ولكن لا يمكن إنكار تسارعه في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا الاتفاق هو أرضية طموحة، وهو الإطار الذي يسهل عملية مؤتمر الأطراف.