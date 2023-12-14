التنمية والرقمنة محور فعاليات «اللجنة الوطنية» و«المجالس العالمية»

اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، سلسلة من الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي شملت منتدى أهداف التنمية المستدامة في نسخته الخاصة بمؤتمر الأطراف، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة آثار تغير المناخ والقضاء على الفقر وحماية الكوكب بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.

وناقش منتدى أهداف التنمية المستدامة في جلساته عدداً من الأهداف العالمية شملت الهدف الرابع ((التعليم)) وأهميته كأحد العوامل الحاسمة في المساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، والهدف السابع ((الطاقة النظيفة))، والهدف الثالث عشر ((العمل المناخي))، واختتمت أعمال المنتدى بكلمة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس العالمي الخاص بالهدف الحادي عشر ((مدن ومجتمعات محلية مستدامة)).

ريادة إماراتية

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ولفت إلى تجربة الدولة الريادية المتواصلة منذ سنوات طويلة في هذا المجال، والتي كان أحدث إنجازاتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استثمار 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزام الدولة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، ما يعكس الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر.

وقال عبد الله لوتاه إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مسيرته لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات كثيرة تشمل الفقر والتمويل وتغير المناخ وغيرها، وإن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين على أوسع نطاق، لإيجاد حلول عملية للحد من التغيرات المناخية غير المسبوقة.

وأكد أهمية المشاركة الشبابية في إنجاح جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بدور الشباب الفاعل في مؤتمر الأطراف COP28، الذي شمل مشاركة برنامج القادة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 10 جلسات، غطت مواضيع انتشار الأوبئة والصحة، وتمكين المرأة، والتمويل والتوازن بين الجنسين وغيرها.

معالجة الفقر

وفي سياق متصل، عقد المجلس العالمي للقضاء على الفقر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة رئيسية لمناقشة أهمية حشد التمويل وتكثيف الجهود لمعالجة الفقر بطريق جذرية، وتخللت الجلسة مداخلات من إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي وجارجي جوش رئيسة السياسات من مؤسسة بيل وميلندا جيتس وخبراء من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التطوير النرويجية، وتداول الاقتصاديون والخبراء المشاركون في الجلسة عدداً من الحلول لمكافحة الفقر تستند لنهج متكامل يتبنى سياسات متناسقة ومؤسسات ذات كفاءة، ويعتمد على تمكين الشباب والمرأة من خلال إتاحة فرص العمل والاستثمار وريادة الأعمال، عبر مؤسسات متخصصة وتمويل داعم. واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي تم تقديمها للرئيس البرازيلي، بالتزامن مع تسلم البرازيل رئاسة مجموعة الـ20 حول الهدف التنموي للقضاء على الفقر.

كفاءة الطاقة

وأطلق المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، التابع للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة. تقريراً خاصاً عن كفاءة استخدام الطاقة بعنوان: ((الطريق إلى رؤية عالمية للرقمنة وإزالة الكربون))، بحضور الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((إرينا))، ورئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، ولوك فرانك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة ((اليكتريسيتي دو فرانس)) أكبر منتج ومزود للكهرباء في فرنسا والعالم، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجلس العالمي لكفاءة الطاقة وممثلي وسائل الإعلام.

وهدف التقرير إلى تشجيع تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات بما في ذلك المباني والصناعات والتنقل، ومواجهة التحديات التي تنشأ عن فقدان ثلثي الطاقة التي يتم توليدها والخسائر التي تنجم عن تحويل الوقود الأحفوري إلى حركة، وحرارة، وكهرباء.

كما شارك مجلس الشباب لأهداف التنمية المستدامة بشكل فعال في العديد من جلسات المؤتمر التي عقدت في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار، وشهدت الجلسات حوارات تفاعلية ونقاشات مفتوحة في محاور متنوعة، شملت تمويل مبادرات الأهداف وبناء القدرات وتطوير المهارات، وتفعيل دور الشباب في دفع مسيرة تحقيق الأهداف، وأهمية الربط بين الشباب والتعليم والتكنولوجيا، وضرورة تضافر الجهود بينهم لاستخدام الطاقة النظيفة.

واختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP28، بإطلاق الجيل الثاني من الحافلات المستدامة بالشراكة مع ((مواصلات الإمارات))، ضمن حملة ((رحلة الاستدامة))، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الوجهات المستدامة في الدولة.