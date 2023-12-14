منى المري: «الإعلام الأخضر» شريك في تعزيز الوعي بالاستدامة

أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أهمية دور الإعلام في رفع مستوى الوعي بالاستدامة، وسلطت الضوء على ((الإعلام الأخضر)) وكيف يمكن للقطاع دمج الممارسات الخضراء في عملياته.

وقالت منى المري في حوار مع مجلة ((إيكونومي ميدل إيست))، ونشر باللغتين العربية والإنجليزية، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لطالما اعتبرت الإعلام شريكاً حيوياً في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة. وقد ظهر مصطلح ((الإعلام الأخضر)) ليعكس مسؤولية الإعلام في تعزيز الوعي بالاستدامة والحفاظ على البيئة. فهذه القضايا بالغة الأهمية لازدهارنا ورفاهنا في المستقبل.

وأضافت: تعد وسائل الإعلام وسيلة رئيسية لنقل الرسائل والتطلعات التي تتجسد في المبادرات الاستراتيجية إلى الجمهور. وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه الاستراتيجيات تحقيق صافي صفر الانبعاثات الكربونية في الإمارات بحلول العام 2050.

ومن ضمن هذه الاستراتيجيات، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. من خلال تقديم صورة واضحة لاستراتيجية الدولة والتقدم الذي أحرزته في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء وجهود الحفاظ على البيئة يمكن لوسائل الإعلام أن تحدث نقلة نوعية في مستويات الوعي البيئي.

نهج متعدد

وأوضحت منى المري أنه للإفادة من الوقع القوي لانتشارها، تحتاج وسائل الإعلام إلى اعتماد نهج متعدد الجوانب. أولاً، يتعيّن عليها تسخير قوة السرد الإبداعي. ومن خلال مشاركة قصص جذابة للأفراد والشركات والمجتمعات التي تتبنى ممارسات مستدامة، يمكن لوسائل الإعلام تصوير الاستدامة بطرق جذابة وملهمة للجمهور وأصحاب الشأن.

كما يمكن لوسائل الإعلام المساعدة في رفع مستوى الوعي بالاستدامة من خلال التعاون مع أبرز الجهات المعنية. وتعد الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة دبي للإعلام، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر من هذا العام، مثالاً على كيفية قيام وسائل الإعلام في الإمارات بإقامة شراكات لتعزيز الاستدامة.

وتعمل مؤسسة دبي للإعلام على تسليط الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وكفاءة الطاقة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة وغيرها من الممارسات المستدامة.

ورداً على سؤال عن كيفية استفادة المؤسسات الإعلامية في الإمارات من العالم الرقمي، قالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن تبني المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يعتبر أمراً بالغ الأهمية.

وتتمتع دولة الإمارات بمعدل انتشار مرتفع للإنترنت والسكان يتمتعون بالذكاء التكنولوجي. ولذلك، تبرز وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن الوسائل الأكثر فعالية لنشر المحتوى المتعلق بالاستدامة إلى جمهور أوسع. ومن خلال استخدام محتوى جذاب، يمكن لوسائل الإعلام الاستفادة من قوة هذه المنصات لزيادة مستويات الوعي حول الاستدامة بشكل كبير.

تغطية متعمقة

ولفتت منى المري إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي برز في الطليعة لناحية تقديم مجموعة واسعة من المحتوى التقليدي والرقمي حول الاستدامة لوسائل الإعلام، وجاءت مشجعة استجابة وسائل الإعلام لهذه التوعية، وأدى ذلك إلى تغطية متعمقة وواسعة النطاق. فنحن ملتزمون بتعزيز قدرات وسائل الإعلام العربية لتغطية موضوع الاستدامة من خلال توفير فرص التدريب والتعلم.

وعن الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات الإعلامية لتبني الاستدامة في عملياتها، قالت منى المري: تتمتع وسائل الإعلام في الإمارات بفرصة فريدة لتكون مثالاً يحتذى به في مجال الاستدامة. وينبغي على هذه الوسائل القيام بتقييم البصمة الكربونية الخاصة بها. إن تنفيذ التقنيات الموفرة للطاقة والممارسات المكتبية المستدامة، مثل تقليل استخدام الورق وتقليل استخدام البلاستيك، سيسهم في الجهود المبذولة للحد من تأثيرها البيئي.

وأضافت: يمكن لوسائل الإعلام إعطاء الأولوية للمصادر المستدامة للإمدادات والمعدات، واختيار الموردين الذين يتمتعون بممارسات متينة لناحية المسؤولية البيئية والاجتماعية. سيسهم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية لتشغيل مرافقها في تحقيق أهداف الاستدامة في البلاد. بذلك، يمكن لوسائل الإعلام الإماراتية أن تصبح قدوة لغيرها من الشركات والجمهور العام.

تجارب غامرة

وحول خيارات وسائل الإعلام في الابتكار لإعداد التقارير لتعزيز الممارسات المستدامة، أكدت منى المري أن الابتكار في إعداد تقارير الاستدامة يعد أمراً ضرورياً لإشراك الجمهور وتشجيع العمل. وينبغي على وسائل الإعلام اعتماد أشكال وتقنيات متنوعة لجعل تقارير الاستدامة مؤثرة وجذابة.

وأحد الأساليب الفعالة تتمثل في التمثيل البصري للبيانات والإنفوجرافيك، لجعلها أكثر يسراً للقراء. ومن خلال استخدام الميزات التفاعلية والسرد القصصي، يمكن لوسائل الإعلام إنشاء تجارب غامرة تلقى صدى لدى الجمهور والمتابعين.

وأوضحت أنه من المهم التركيز على السرد الذي يهم الجمهور، حيث يمكن أن تؤدي مشاركة الروايات الشخصية للأفراد والمجتمعات المتأثرة بقضايا الاستدامة إلى إثارة التعاطف ودفع التغيير. كما يمكن لوسائل الإعلام تشجيع القراء على المساهمة بتقارير مباشرة ومحتويات أخرى تتعلق بقضايا الاستدامة المحلية.

ورداً على سؤال حول أبرز التحديات المتوقعة عند دمج الاستدامة في وسائل الإعلام، والحلول المقترحة، أكدت منى المري أن الجهود المبذولة لإحداث نقلة ذهنية لدى الجمهور فيما يتعلق بموضوع الاستدامة تصاحبها تحديات فريدة تقع على عاتق الوسائل الإعلامية، ولكن هناك حلول فعالة، وأحد التحديات الرئيسية هي مشاركة الجمهور وتثقيفه.

ولمعالجة هذه المشكلة، من الضروري أن تستخدم الوسائل الإعلامية أساليب مبتكرة، ويشمل ذلك إنتاج محتوى إبداعي وغني بالمعلومات واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي ودمج المبادرات المجتمعية لجعل موضوع الاستدامة أيسر منالاً للجمهور.