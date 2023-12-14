تواصل الإشادات العربية والعالمية بـ«اتفاق الإمارات» للعمل المناخي

توالت الإشادات العربية والعالمية بشأن ((اتفاق الإمارات)) التاريخي للعمل المناخي الذي أقره ممثلو 197 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي، والذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، ويشكل اتفاقاً دولياً تاريخياً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، ونقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

واختتم مؤتمر الأطراف COP28 أعماله، أول من أمس، باتفاق تاريخي ((اتفاق الإمارات)) الذي يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030 ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.

قرارات توافقية

وثمّنت الحكومة العراقية، أمس، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأشادت بـ((اتفاق الإمارات)) الذي تم التوصل إليه في ختام أعمال COP28، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، إن ((الحكومة العراقية تعبر عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية)).

نتائج مذهلة

وأكدت أوتي هونكاتوكيا، مدير إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة في فنلندا، أن ((COP28)) كان استثنائياً، وأهم مؤتمر للمناخ منذ مؤتمر باريس عام 2015، لافتة إلى أن النتائج التي خرج بها المؤتمر كانت مذهلة. وأفادت بأن دولة الإمارات قامت بعمل رائع فيما يتعلق بالتقييم العالمي، وبتفعيل الصندوق العالمي للمناخ.

ووصفت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل التوصل إلى ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، بـ((اللحظة التاريخية))، التي تعزز العمل العالمي المتعدد الأطراف، منوهة إلى أن التوافق على مسألة ((الخسائر والأضرار)) تعتبر دليلاً على ذلك، وعلى أن الإنسانية تختار ((الانتصار للحياة))، وقالت إن هذا الاتفاق يرسل إشارة إلى العالم بأننا نختار ((الانتصار للحياة))، والتضامن والعمل لأن المشكلات لا تحل من تلقاء نفسها، وحول نتائج المؤتمر، أوضحت الوزيرة أن الاتفاق النهائي يحض على التفكير في التنمية المستدامة)).

نجاح إماراتي

وأشادت وسائل الإعلام والصحف السويسرية الصادرة، أمس، بالمحصلة النهائية لمؤتمر الأطراف ((COP28)) المتجسدة بـ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، مبرزة ردود الفعل الدولية المرحبة والمشيدة بالاتفاق، منوهة إلى نجاح ((الرئاسة الإماراتية)) في إدارة المؤتمر وما شهده من نقاشات وحوارات أفضت إلى النتائج التي وصفت بالتاريخية، مؤكدة أن قمة المناخ التي اختتمت بقرار وصف بالتاريخي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفورى تدريجياً، حيث وافقت الدول المشاركة بالإجماع على قرار يدعو إلى ((الانتقال)) التدريجي نحو التخلي عن الوقود الأحفوري، حيث أثار القرار موجة من التصفيق الحار المطول.

فوز كبير

وأكدت السيناتورة شانتال مونرو نايت، الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء في باربادوس، المسؤولة عن التنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف ((COP28)) كان استثنائياً، لا سيما بنهجه العملي، وبتركيزه على تحقيق نتائج كبيرة للغاية، وهو ما رأيناه خلال الحدث، وقالت إن من أهم النتائج التي شهدها مؤتمر الأطراف بنسخته الثامنة والعشرين، تفعيل الصندوق العالمي للمناخ ورؤية بعض التعهدات الأولية تصب في رسملته، معربة عن أملها في رؤية المزيد من التعهدات لهذا الصندوق لا سيما من الدول المتقدمة، واعتبرت تفعيل الصندوق بمثابة الفوز الكبير، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، لافتة إلى أنه فوز طال انتظاره لحوالي 30 عاماً.

وأكد جون سيلك، وزير الموارد الطبيعية والتجارة في جزر المارشال، أن مؤتمر الأطراف ((COP28)) كان الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف التي شارك فيها، وأوضح أنهم وضعوا خلال الأسبوع الماضي خطة تكيف وطنية، وتم تقديمها كجزء من أعمال المؤتمر.