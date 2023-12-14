الزيودي يلقي الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة

ألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد على مدار يومين في جنيف.

وتأتي مشاركة معالي الدكتور الزيودي في المجلس العام، ضمن سلسلة من اللقاءات، التي عمل معاليه خلالها بشكل مكثف مع أعضاء منظمة التجارة العالمية حول مجموعة من القضايا تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير من العام المقبل.

وخلال اجتماع المجلس العام ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية سبل الحد من الإعانات الحكومية الضارة، وضمان رؤية واضحة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، وتوسيع الوصول إلى التكنولوجيات الطبية المهمة، ومساعدة البلدان النامية، والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، على جني أكبر فوائد ممكنة من النظام التجاري العالمي. وعلى هامش الاجتماع في جنيف التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، لاستعراض التقدم المحرز في القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، كما التقى العديد من السفراء والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، لمناقشة آخر التطورات في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وحضر كذلك حفل الاستقبال، الذي استضافته دولة الإمارات، وحضره قادة العديد من الدول.

وقال الدكتور الزيودي: ((في حين يفصلنا الآن أقل من 10 أسابيع عن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر يتعين علينا جميعاً تكثيف جهودنا لسد الفجوات المتبقية، ضمن عضوية المنظمة بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي، والشركات الكبيرة والصغيرة، إلى اتخاذ إجراءات بشأنها، فقد حان الوقت لبناء الإجماع حول القضايا ذات الأولوية مثل تجديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى السلع الطبية، وتضييق الخلافات بشأن الزراعة، وتحقيق نتائج ملموسة للدول النامية)).

ويعد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي يرأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل، ضمن نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. ومن المرتقب أن ينعقد المؤتمر بمشاركة أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضواً، لمناقشة كيفية المضي قدماً في عدد من القضايا المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، والزراعة، وتسهيل الاستثمار، والإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، وتسوية النزاعات، ودعم التجارة والبيئة ومصائد الأسماك.

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