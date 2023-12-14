الإمارات دبي الوطني يضم R3 إلى مختبر الأصول الرقمية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعيين شركة R3 المتخصصة في مجال الخدمات وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، كعضو رئيسي في مجلس مختبر الأصول الرقمية.

وستنضم R3 إلى شركة الخدمات المتخصصة ((بي دبليو سي)) (PwC)، ومنصة ((فاير بلوكس)) (Fireblocks) لنقل الأصول الرقمية وتكنولوجيا الحفظ الأمين المباشر؛ كأعضاء في المجلس التأسيسي للمختبر.

وتعد ((كوردا))، التابعة لشركة R3، المنصة المتخصصة عالمياً بمجال الترميز والتطبيقات الموزعة التي تعمل على تشغيل حلول التمويل الرقمي المنظم. وتنفرد ((كوردا)) بتقديم دفاتر السجلات المرخصة، وقدرات نمذجة الأصول، وتحريك سير العمل متعدد الأطراف، وذلك في نظام أساسي موزع قابل للتشغيل البيني والتطوير.

ويبرهن هذا التوسع على التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بقيادة دفة الابتكار في القطاع المالي، بمساعدة الحلول المتطورة.

ومن خلال الإضافة الجديدة إلى مختبر الأصول الرقمية، يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز المنظومة التعاونية الجديدة بالاستفادة من خبرة R3 في الأسواق المنظمة لدعم التطورات التحويلية في الأصول الرقمية والعملات والخدمات المصرفية.

وتمثل العضوية الجديدة خطوة محورية في مساعي البنك لإعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية، باستخدام تكنولوجيا R3 لتعزيز الأمان والكفاءة والتركيز على العملاء.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((يسعدنا أن نرحب بشركة R3 الرائدة في مجال التكنولوجيا، في مختبر الأصول الرقمية. وتلعب هذه المنصة دوراً بالغ الأهمية في دعم استراتيجية الابتكار التي يتبناها بنك الإمارات دبي الوطني، فهي بمثابة مساحة اختبار للتقنيات المالية والأصول الرقمية الجديدة. وباعتباره رائداً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فإن المختبر يبرهن على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بالبقاء في طليعة موجة الابتكار التي يشهدها القطاع المالي سريع التطور)).

وقال ديفيد روتر، الرئيس التنفيذي لشركة R3: ((يسر الشركة أن تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال المشاركة في مختبر الأصول الرقمية الجديد الخاص به. وتواصل المنطقة المضي قدماً وتحقيق المزيد من التطورات في مجال الابتكار المالي العالمي، ويمثل إنشاء المختبر إنجازاً إضافياً مهماً في مسيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر)).

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