غرفة دبي العالمية تناقش آليات تحقيق أهدافها الاستراتيجية

استضافت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى التواصل والشراكة لعام 2023، وهو اجتماع سنوي يجمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة لرسم خريطة طريقها الاستراتيجية للعام المقبل 2024.

وشكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل زيادة تأثير برامج ومبادرات الغرفة. حيث يلعب المنتدى دوراً محورياً في توجيه استراتيجية الغرفة لدعم القطاع الخاص في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في الإمارة والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وفي كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في المنتدى، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((أثبت منتدى التواصل والشراكة السنوي دوره الفعال في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً للأعمال. وقد حققت الغرفة نجاحاً ملحوظاً هذا العام في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية. ونجدد التزامنا بتعزيز حركة التجارة والاستثمار في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33)).

وسلط الاجتماع السنوي الضوء على الإنجازات والمبادرات الرئيسية للغرفة خلال عام 2023، بما في ذلك استقطاب 15 شركة متعددة الجنسية و77 شركة صغيرة ومتوسطة - إلى دبي بين شهري يناير وسبتمبر. وواصلت الغرفة أيضاً توسيع نطاق وصولها من خلال إطلاق 13 مكتباً تمثيلياً دولياً جديداً منذ بداية العام، مما وسع شبكتها العالمية لتشمل 28 مكتباً دولياً.

وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع آليات تعزيز جاذبية دبي بين المستثمرين والمواهب العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار. كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة بشكل فعال من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وقرار انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس والذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.

وتضمنت الجوانب الأخرى التي تناولها الاجتماع تعزيز التوسع العالمي للشركات انطلاقاً من دبي، والتغلب على التحديات التي تواجه المصدرين، وتسريع وتيرة تطوير قطاع التصنيع في الإمارة. كما شمل الاجتماع مناقشات المائدة المستديرة، مما مكن أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري وفريق غرفة دبي العالمية من استكشاف الأفكار المناسبة للمبادرات الجديدة المكرسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.

وتم إطلاق منتدى التواصل والشراكة السنوي في 2022 كمنصة تفاعلية لتوجيه الحوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وتلعب الغرفة دوراً جوهرياً في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر ومنصة انطلاق للتوسع نحو الأسواق العالمية. وتقود مبادرة ((دبي جلوبال)) التي تهدف إلى تسريع مسار الجهود الرامية لتعزيز تجارة دبي الخارجية غير النفطية من 1.4 إلى تريليوني درهم بحلول 2026.

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