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غرف الإمارات تعتمد برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال

12/14/2023 7:30:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات اجتماعه الـ 105، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي، وحضور عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأعضاء المجلس وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات.

‏وأعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الإمارات الرشيدة على ما أولته من رعاية واهتمام بالقطاع الخاص، وعلى ما حظيت به غرف الإمارات من تطورات وتغييرات، هدفت إلى تمكين القطاع الخاص الإماراتي نحو تبني دور أكبر في التنمية المستدامة للدولة، وما يشكله ذلك من أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة وفق مستهدفات ((رؤية نحن الإمارات 2031))، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات، ومنها مرئيات وأهداف مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة مشروع الموازنة للعام 2024، وبنودها وأهم ما جاء فيها، كما تم مناقشة برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال المقدم من قبل غرفة الشارقة، والتي سيتم العمل به اعتباراً من 8 يناير 2024.

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